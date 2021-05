HEMA opent nieuwe winkel aan Nachtegaalstraat

Utrecht - HEMA opent vrijdag 21 mei een nieuwe winkel aan de Nachtegaalstraat 82-82a in Utrecht, dit is vlak bij de huidige winkel in dezelfde straat. De nieuwe winkel wordt ingericht volgens het laatste HEM- winkelconcept inclusief een gebaksafdeling. “Voor klanten wordt het winkelen bij dit HEMA-filiaal een stuk makkelijker en leuker, omdat alle producten zoals dames- en herenmode, keuken-, badkamer- en babyartikelen bij elkaar in staan in zogenoemde werelden. Zo weten klanten direct waar ze hun HEMA-producten kunnen vinden.”

Een van de redenen waarom HEMA gaat verhuizen is vanwege de strategische samenwerking met Jumbo Supermarkten. Na de verhuizing zal er op de huidige HEMA-locatie een supermarkt van Jumbo worden geopend. Tegelijkertijd biedt de verhuizing voor HEMA een uitgelezen kans om de nieuwe winkel in te richten volgens het laatste winkelconcept. “Het zal klanten direct opvallen dat de winkel niet alleen veel eenvoudiger en logischer is ingedeeld, maar ook dat de winkel een frisse en duurzame uitstraling heeft.”

Phillip Mes, landendirecteur HEMA Nederland: “We zijn heel blij dat we onze klanten in dit deel van Utrecht ook kennis kunnen laten maken met ons nieuwe winkelconcept. We hebben ons nieuwste winkelconcept uitgebreid getest onder onze klanten in Nederland en België. HEMA ontving tijdens de testperiode veel positieve reacties van zowel klanten als haar medewerkers. Het uitrollen van het nieuwe winkelconcept is een belangrijk onderdeel van de groeistrategie van HEMA.”