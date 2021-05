Meer uren op de klok voor zorgpersoneel

Utrecht - Zorgprofessionals zijn meer dan een kwart van hun tijd bezig met administratieve taken. Onnodig volgens de IT- en zorgdata innovator Tenzinger. Met hun data- en IT-oplossingen kunnen zorgprofessionals wel tot 3 uur per dag meer aan zorg besteden. Daarom zette Tenzinger op 12 mei, de Dag van de Zorg, een klok met geen 12, maar 15 uur op de wijzerplaat bij de Jaarbeurs in Utrecht.

Hoewel passanten van het Jaarbeursplein in eerste instantie gek opkijken van de vier meter hoge 15-uurs klok, is de boodschap van de klok ook snel duidelijk: zorgpersoneel moet meer tijd kunnen besteden aan het leveren van zorg in plaats van aan het eindeloos invullen van formulieren. Volgens Tenzinger is dat makkelijker haalbaar dan wordt gedacht. Want door zorgverleners te helpen met ICT-oplossingen, data intelligence en advies van experts kunnen zorgprocessen zo worden geoptimaliseerd dat veel tijd kan worden gewonnen. En dan lijken er opeens veel meer uren in één dag te zitten.

Niet geheel toevallig is de Jaarbeurs, waar de klok is neergezet, vanaf 18 t/m 21 mei het virtuele toneel van de Dutch Health Week, het grootste online evenement voor slimme toepassingen de zorgsector, waarvan Tenzinger hoofdsponsor is.

Boris Hololtcheff CEO van Tenzinger: “Door de dubbele vergrijzing groeit de zorgvraag en zijn er tegelijkertijd steeds minder mensen die in de zorg kunnen werken. Daarbij zijn zorgmedewerkers meer dan een kwart van hun tijd kwijt met het invullen van formulieren en checklists. Met deze actie willen we niet alleen dit probleem onder de aandacht brengen, maar tegelijk ook een oplossing aandragen. We zijn er om de zorg te optimaliseren. Elke minuut extra telt.“