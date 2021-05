Noordertuin opent haar terrasdeuren

In tuincentrum Steck opent nieuwe horeca: Noordertuin.

In tuincentrum Steck opent nieuwe horeca: Noordertuin. Een groen tuincafé dat voor nu het terras opent tijdens de openingstijden van Steck. Noordertuin is een initiatief van creatief bureau Triomf en Steck.

Noordertuin ‘voedt Utrecht van eigen bodem’ door samen te werken met lokale leveranciers en ondernemers. Noordertuin ligt achterin tuincentrum Steck, aan de Gageldijk, aan de rand van het Noorderpark. Het groene terras van Noordertuin kijkt uit op een nieuwe moestuin van Voedseltuin Overvecht.

Naast het terras en de moestuin wordt binnenkort ook de natuurspeeltuin geopend, een speelplek met zand, water, hout en klimbomen. Noordertuin gaat werken met producten die op hun manier een bijdrage leveren aan de biodiversiteit. “Zo creëert Noordertuin samen met omliggende leveranciers en ondernemingen een gezonde balans tussen mens en milieu. Dit doet Noordertuin door mensen te voeden met ervaringen, ingrediënten en producten die in herkomst en toekomst bijdragen aan het minimaliseren van onze voetafdruk. Zo verwerken we bijvoorbeeld de seizoensgroenten van de Voedseltuin in het menu.”