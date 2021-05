Utrecht stroopt de mouw op tegen corona

Utrecht - Maandag 10 mei start de Utrechtse campagne ‘Ik stroop mijn mouw op’. Zes bekende Utrechters roepen hun stadsgenoten op zich te laten vaccineren tegen het coronavirus.

Burgemeester Sharon Dijksma, zanger Blaudzun, rapper Kruloh, schrijver Ronald Giphart, zanger Martin van Doorn en hockeyster Malou Pheninckx doen mee. Zij zijn de komende weken met opgestroopte mouw te zien op allerlei plekken in de stad en op social media.

Wethouder Volksgezondheid Eelco Eerenberg is blij met de inzet van bekende Utrechters. “Dankzij de inzet van deze bekende Utrechters kunnen we meer mensen bereiken met informatie over de coronavaccinatie. Er zijn al meer dan 270.000 prikken gezet door de GGD regio Utrecht. Maar om in de toekomst weer volledig “van het slot” af te kunnen, moeten er nog veel meer mensen gevaccineerd worden.”

Met de campagne, die is afgeleid van de landelijke campagne, wil de gemeente de Utrechters bewust maken van het belang van vaccineren tegen corona. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Naast deze stedelijke campagne komt er veel initiatief uit de wijken zelf om de coronavaccinatie onder de aandacht te brengen. Deze week delen mbo- en hbo-stagiaires bijvoorbeeld flyers met informatie uit in Noordwest, Zuidwest en Overvecht. Bij onder andere huisartsen, winkelcentra, kinderdagverblijven en buurtcentra.