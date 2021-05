Booleans/VV Utrecht zet stap naar de Eredivisie

Booleans/VV Utrecht komt in seizoen 2021-2022 uit in de Eredivisie.

Utrecht - Het eerste damesteam van Booleans/VV Utrecht komt in seizoen 2021-2022 uit in de Eredivisie, het hoogste volleybalniveau van Nederland. Dat heeft de club vrijdag, één dag na haar 35e verjaardag, bekend gemaakt tijdens een persconferentie, welke in samenwerking met FC Utrecht is georganiseerd in stadion Galgenwaard.

Volleybalclubs hebben dit jaar de mogelijkheid om in te stromen in de Eredivisie als zij aan alle eisen, gesteld door de Nevobo, voldoen. Booleans/VV Utrecht grijpt deze mogelijkheid aan nu ook aan de laatste belangrijke voorwaarde is voldaan.

Booleans/VV Utrecht is ontzettend trots op de toetreding tot de Eredivisie. Het nieuws leeft onder de leden en zorgt bij hen voor veel positieve reacties. Waarom deze stap juist nu wordt gezet licht voorzitter Sam van Ling verder toe: “De organisatie van de club is er klaar voor, de regio Utrecht kent veel volleyballiefhebbers en we rekenen dan ook op volle tribunes. Daarnaast zien we in de samenwerking op Sportcampus Traiectum en binnen het Utrecht Talent Center veel kansen om het programma en bijbehorende faciliteiten in de nabije toekomst nog verder te verbeteren en daarmee een belangrijke speler te worden in de Eredivisie.”

Een belangrijke voorwaarde voor een Eredivisielicentie, waar de afgelopen weken hard aan is gewerkt, is de locatie voor de wedstrijden. De noodzakelijke aanpassingen binnen topsportcentrum Galgenwaard maakt de gemeente Utrecht mogelijk. Maarten van Ooijen (wethouder sport): “De stap naar de eredivisie is een mooie kans voor Booleans/VV Utrecht, stad en regio Utrecht. De gemeente Utrecht draagt dan ook graag bij aan de ambities van Booleans/VV Utrecht om uit te komen op het hoogste niveau.”

Van Ling: “Fantastisch dat de gemeente dit mogelijk heeft gemaakt. Hierdoor kunnen wij verder werken aan onze topsportdoelstellingen.”

Het nieuwe seizoen wordt het eerste echte jaar voor trainer Ali Moghadassian. Nadat zijn terugkeer bij Booleans/VV Utrecht het afgelopen seizoen vanwege COVID niet van de grond kwam, gaat hij komend seizoen dus aan de slag in de Eredivisie. Moghadassian is verheugd dat het team versterkt is met onder andere kersvers Nederlands Kampioen Ana Rekar en Luxemburgs international Carla Mulli. Ali Moghadassian: “Het doel is niet om mee te doen, maar ook echt een rol van betekenis te spelen en te laten zien wat we waard zijn”