Dilemma’s in de hoofdrol bij ‘Het Dilemmatorium’

Utrecht - Op zondag 16 mei presenteert de Salon van Weleer, cultuurplaats Utrecht, de tweede aflevering van ‘Het Dilemmatorium’, het vrolijke en prikkelend amusementsprogramma waarbij alles draait om dilemma’s.

In deze tweede aflevering buigt een 12-koppig panel zich over allerlei alledaagse vraagstukken, maar ook over morele en ethische dilemma’s. In verschillende competitierondes gaan zij het duel met elkaar aan over de dilemma’s. Presentatoren Serge Brink en zijn lieftallige assistente Helga ‘filo’ Cremers leiden dit alles met de nodige humor in goede banen. ‘Het Dilemmatorium’ is pure infotainment. Leerzaam en amusant tegelijk.

Het panel bestaat uit: actrice en tv-presentatrice Paula Udondek; zanger en columnist Jan van Piekeren; filosoof Rutger ven Eijken; spelwinkeleigenaar Erno Eekelschot; columnist en grafisch vormgever Bert Scheuter; psychotraumatologe en moraalfilosofe Ybe Casteleyn; acteur, regisseur en cameraman Nick Ooms; beeldend kunstenaar Jille van der Veen; muzikante en cultuurmaker Helga Buitelaar onderwijskundige Erik van Ree; gitarist Johan Fransen en filmacteur Marco van Hintum.

‘Het Dilemmatorium’ is een productie van Stichting Gullie, cultuurplaats Utrecht. Het concept, de eindregie en montage zijn in handen van Gert van Veen.

‘Het Dilemmatorium’ is zondagavond 16 mei om 19.30 uur te zien op de Facebookpagina van de Salon van Weleer via deze links: www.facebook.com/SalonvanWeleer of www.facebook.com/Dilemmatorium.