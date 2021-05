Groot onderhoud aan 362 woningen Overvecht afgerond

Utrecht - Mitros heeft het groot onderhoud aan de appartementen aan de Jeanne d’Arcdreef en Cleopatradreef in de wijk Overvecht afgerond. Bewoners konden via een strippenkaart diverse extra’s afnemen. Afgelopen week kregen de laatste bewoners de sleutel van hun ‘nieuwe’ energiezuinige woning.

Anderhalf jaar geleden startte Hemubo in opdracht van Mitros aan het groot onderhoud van de 10-hoog flats, bestaande uit 362 appartementen. De bewoners hebben een nieuwe badkamer, keuken en toiletten gekregen, maar ook de gevels, kozijnen, portieken en trappenhuizen zijn vernieuwd. “Hierdoor zijn de woningen een stuk comfortabeler en moderner geworden. De appartementen zijn nu goed geïsoleerd en hebben een energielabel A+. Daarnaast zijn alle woningen van het gas af.”

Als extra maatwerk voor bewoners werden twee strippenkaarten geïntroduceerd. Een ondersteunende strippenkaart, waarmee bewoners bijvoorbeeld hulp konden inschakelen bij het verplaatsen van zware spullen of het weghalen en terugplaatsen van gordijnrails in huis. Er was ook een technische strippenkaart, hiermee konden bewoners kiezen voor extra’s, zoals andere keukenkastjes, luxere kranen of een luxer fornuis.

Joop ten Brink, senior vastgoedontwikkelaar bij Mitros: “We realiseren ons heel goed dat we in coronatijd veel hebben gevraagd van onze bewoners. Mede door hun medewerking hebben we geen vertraging opgelopen. Dat verdient een dik compliment. Daarnaast zijn we ontzettend blij met de waardering die de bewoners ons hebben gegeven. Onderzoeksbureau Centrum voor Woononderzoek heeft alle bewoners gebeld met de vraag hoe de werkzaamheden verliepen. Natuurlijk kwamen daar zaken naar voren die we kunnen verbeteren. Dat nemen we graag mee voor het volgende project, namelijk het groot onderhoud van de THEMA-dreven. Maar het eindcijfer 7,5 dat de bewoners ons hebben gegeven, zien we als een mooi eindresultaat.”

Mitros heeft bijna 2.000 woningen in de 10-hoogflats aan de dreven in Overvecht. Deze worden de komende jaren allemaal vernieuwd, zodat ze duurzaam, energiezuinig, comfortabel en aantrekkelijk worden. De Jeanne d’Arcdreef en Cleopatradreef is het tweede project in de reeks. Eerder werden 362 woningen aan de Atlas-, Centaurus- en Apollodreef (ACA-dreven) al opgeleverd. Het volgende project zijn de Tigris-, Haifa-, St. Eustatius- en St. Maartendreef (THEMA-dreven). De werkzaamheden starten deze maand.