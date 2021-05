Tweede leven gevonden voorwerpen

Utrecht - In de waan van de dag laten reizigers regelmatig spullen in de bus liggen. Maar wat gebeurt er eigenlijk als die spullen niet worden opgehaald? Vervoersmaatschappij Syntus Utrecht heeft daar een oplossing voor gevonden. Het gevonden voorwerp krijgt namelijk een tweede leven. “Wel zo duurzaam!”

Of reizigers nou haastig, goed uitgerust of buiten adem de bus pakken, regelmatig blijven er spullen in de voertuigen liggen. Syntus Utrecht probeert de spullen die na drie maanden nog niet zijn opgehaald, zoveel mogelijk een tweede leven te geven. Vorig jaar zijn er zo’n 8.000 gevonden voorwerpen geregistreerd. Het gaat voornamelijk om kleding, brillen en paraplu’s, maar ook telefoons en zelfs laptops worden in de bussen/treinen gevonden. Gelukkig wordt gemiddeld 40 procent van de gevonden voorwerpen weer opgehaald door de rechtmatige eigenaar.

Meer dan de helft van de gevonden voorwerpen blijft echter liggen. Veel van deze voorwerpen zijn nog in goede staat en Syntus Utrecht vindt het zonde om ze te laten verdwijnen in de prullenbak. Daarom is het vervoerbedrijf op zoek gegaan naar mogelijkheden voor een tweede leven en zijn er samenwerkingen met goede doelen tot stand gekomen.

Zo gaan in de provincie Utrecht gevonden telefoons naar de inzameling van We-Collect. De opbrengst hiervan gaat o.a. naar Stichting Aap. Voorwerpen zoals tassen, kleding en andere spullen gaan naar de kringloop. “Gevonden brillen leveren we in bij Pearle om zo het project van Ophthalmology Worldwide in Congo te steunen.” Via een online en offline campagne laat Syntus Utrecht zien hoe zij omgaat met voorwerpen die niet worden opgehaald. Contentmarketingbureau Crowdmedia is verantwoordelijk voor het bedenken, het ontwikkelen en het uitvoeren van deze campagne, die bestaat uit video-advertenties op Facebook en een meeneem-actie. In een aantal bussen wordt er een tasje of paraplu neergelegd met daaraan een kaartje: Yes, je hebt me gevonden! Neem jij mij mee naar huis? Op de achterkant staat een korte uitleg.

Ben je iets verloren in de bus? Ga dan naar www.syntusutrecht.nl en kijk bij gevonden voorwerpen of kom langs bij de servicewinkel op busstation Amersfoort Centraal. “Haal je het niet op? Weet dan dat jouw tas, bril of paraplu niet in de prullenbak belandt, maar een tweede leven krijgt.”