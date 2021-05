Openluchtexpositie RAUM geopend

Utrecht - De openluchtexpositie RAUM der Lusten werd onlangs online geopend. De bezoekers konden virtueel met een avatar door de expositie wandelen in de online (game) experience, die daarmee gelijktijdig werd gelanceerd. In dezelfde omgeving vond de livestream van de opening plaats. Sindsdien kan het publiek de installaties fysiek op het Berlijnplein bekijken door erlangs, erdoor en soms zelfs erop te lopen.

RAUM der Lusten duurt tot en met 29 augustus en in die tijd vinden er - zowel live als online - filmvertoningen, performances, talks en kinderactiviteiten plaats. Tijdens de livestream namen Donica Buisman (directeur Stadslab RAUM) en Kristian Koreman (directeur architectenbureau ZUS) de kijker mee langs de drie verschillende landschappen op het terrein van RAUM der Lusten.

In de ‘hel’ - met donker lavasteen op de grond - staan kunstwerken van Maarten Baas (Homo Opninio), Atelier Van Lieshout (Barrectum) en Andrea Hasler (Perishable Goods). Hier kan het publiek op sommige dagen een drankje halen in Barrectum en BBQ-en in de enorme vuurpot.

In het ‘paradijs’ bevindt zich het werk Fire Dune van Studio Ossidiana waar het publiek kan chillen in het zand rond één van de kampvuren en waar men ook gezamenlijk pizza’s kan bakken ineen oven. In de ‘wereld’ komt alles als op een dorpsplein samen rond de MonoXylon van Cédric Van Parys | Office CCXD. Om de hele tuin is een spiegelend frame gezet dat functioneert als de lijst van het schilderij De Tuin der Lusten van Jheronimus Bosch waarop de expositie is gebaseerd.

Tot en met augustus zijn verschillende performances, workshops en talks zowel op het Berlijnplein als online bij te wonen. Zo kan het publiek op woensdag in de moestuinwerken met Collectief Common Ground en zijn er op zondag kinderactiviteiten. Online kan men genieten van verschillende podcasts en live talks op Instagram. En via de online(game) experience kan de expositie op elk moment bezocht worden.

Queer Film Festival Utrecht brengt deze zomer vier filmische perspectieven op de openbare ruimte in het algemeen en ‘normaal gedrag’ in het bijzonder, Geïnspireerd op de Raum der Lusten-tentoonstelling. “Verwacht avonden vol queerness en sensualiteit met een buitenfilm op de brommerbios en een goed nagesprek.” Geïnspireerd door het ‘Paradijs’ als een van de drie landschappen in expositie toont het Queer Film Festival Utrecht onder andere op 18 juni de film ‘The Duke of Burgundy’.

De expositie is te zien tot en met 29 augustus van zonsopkomst tot zonsondergang. Locatie: Stadslab RAUM aan het Berlijnplein 520. Online (game) experience via: raumderlusten.nl. De agenda is te vinden op: raumutrecht.nl/agenda.