Wappie Wilma ‘lieve, gastvrije vrouw’

Annemieke Staal zorgt ervoor dat hoofdpersoon Wilma goed verstaanbaar is in de documentaire Wappie.

Utrecht - Op respectvolle maar kritische wijze een eerlijk beeld schetsen van een complotdenker. Dat is wat aanstormende Utrechtse filmmakers Annemieke Staal (23) en Tom Verstraten (22) voor ogen hebben met de documentaire Wappie. Hoofdpersoon is Wilma, die zich vanaf het begin van de coronapandemie volledig heeft ondergedompeld in complotten. Om de documentaire zo professioneel mogelijk te maken, zijn de makers een crowdfunding-campagne begonnen.

Door Bert Nijenhuis

Zij studeert Kunst & Economie en hij Journalistiek. Beiden hebben en passie voor film en volgen de minor CampusDoc aan de Hogeschool Utrecht. “Daar krijg je de kans een echte documentaire te maken”, vertelt Annemieke, die werd gekoppeld aan Tom. “Hij heeft een fascinatie voor ‘fake news’ en via complottheorieën kwamen we uiteindelijk op het idee voor Wappie.”

Veel mensen denken bij deze term aan Willem Engel of Lange Frans; Annemieke dacht aan Wilma. “Zij was een vriendin van mijn ouders. Als kind kwam ik geregeld bij haar over de vloer. We hadden elkaar lang niet gesproken, maar ik zat wel met haar op Facebook, waar ze ook haar opvattingen deelt. Ik heb haar een berichtje gestuurd, waarop ze gelijk enthousiast reageerde. Wilma is heel makkelijk. Ze treedt niet graag op de voorgrond, maar het kan haar niet schelen hoe mensen over haar denken.”

Volgens Wilma is de aarde plat en zijn er duidelijke verbanden tussen 5G-straling en de verspreiding van het coronavirus. In de regering en vaccins heeft ze geen enkel vertrouwen. “Ik heb zelf niets met complottheorieën en ben van sommige beweringen echt geschrokken”, bekent de documentairemaakster. “Maar Wilma vindt het niet erg als ik iets niet geloof, of ergens om moet lachen. Ze krijgt wel vaker te maken met mensen die haar standpunten afkeuren. Ook haar man, kinderen en vrienden zijn het lang niet altijd met haar eens. Daarom hebben ze afgesproken het niet te vaak over bepaalde onderwerpen te hebben. Zo laten ze elkaar in hun waarde, blijven de onderlinge banden goed en kunnen ze het gewoon gezellig hebben.”

Annemieke zegt dat ze tijdens het maken van de documentaire tot het inzicht is gekomen dat wappies best leuke mensen kunnen zijn. “Wat je ook van haar ideeën vindt; Wilma is een lieve en gastvrije vrouw. Er wordt zo snel geoordeeld. Zelf hebben we vaak moeten uitleggen dat we filmmakers zijn en geen promotors van complottheorieën.” Nu de opnames achter de rug zijn, wordt het geschoten materiaal geëdit en nabewerkt. “Voor een zo mooi mogelijk resultaat doen we een beroep op professionals en goede apparatuur. Dat kost veel geld en daarom zijn we een crowdfunding-campagne gestart.”

Half juni moet Wappie in première gaan. “Vervolgens gaan we de documentaire opsturen naar filmfestivals. Hopelijk tonen Utrechtse filmhuizen ook interesse. We gaan Wilma er zeker bij betrekken. Als ze wil, is zij de eerste die het eindresultaat ziet!” Donaties: cinecrowd.com/nl/wappie.