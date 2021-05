‘Oordeel Hof over Stadsblad juridisch juist’

Het oordeel van het Hof over het Stadsblad is juridisch juist, volgens plaatsvervangend procureur-generaal (PG) Wissink.

Utrecht - De rechtszaak tussen het Stadsblad en de gemeente over het al dan niet gerechtvaardigd zijn van de voorwaarde van een JA-sticker op een brievenbus voor de bezorging van het Stadsblad op het betreffende adres is nog niet ten einde.

Door Paul Hustinx

Immers, vorig jaar ging de gemeente in cassatie tegen het oordeel van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat zo’n voorwaarde in strijd is met de vrijheid van meningsuiting. Een eindoordeel van de Hoge Raad staat nu gepland voor 5 november, maar als tussenstap ligt er nu een onafhankelijk advies van plaatsvervangend procureur-generaal (PG) Wissink.

Deze stelt dat het gerechtshof ‘juridisch juist’ heeft geoordeeld. Er zijn weliswaar beperkingen mogelijk van het ‘recht op vrije meningsuiting’, maar er is in dit geval niet voldaan aan het ‘noodzakelijkheidsvereiste’ wat de PG nader uitlegt als dat ‘er een dringende maatschappelijke behoefte moet bestaan voor de beperking’, een ‘proportionele verhouding tussen doel en beperking’, en dat de opgevoerde redenen ‘relevant en volstaand’ moeten zijn.

Volgens de PG heeft de gemeente ‘de noodzaak voor de beperking onvoldoende aangetoond’ in relatie tot het in het geding zijn van het voortbestaan van het Stadsblad. Zijn advies luidt dan ook om de uitspraak van het hof in stand te houden. De Hoge Raad oordeelt overigens eigenstandig en is niet verplicht dit advies over te nemen.