Maatschappelijke functie voor Broesepand

Utrecht - Het vroegere pand van boekhandel Broese en de bibliotheek wordt definitief door de gemeente in bezit gehouden voor een maatschappelijke functie. In deze richting wordt sinds het aantreden van de huidige coalitie al gedacht, maar het is een breuk met het beleid dat het vorige college nog hanteerde, dat vastgoed zonder evidente maatschappelijke functie voor een zo hoog mogelijke opbrengst moet worden verkocht. Verkoop van dit pand was toen nog de opzet. Hier kijkt men nu echt anders tegenaan.

Door Paul Hustinx

Sinds het nieuwe coalitieakkoord al is verkoop pas de laatste optie, na oriëntatie op de maatschappelijke mogelijkheden. Specifiek op dit moment noemt wethouder Eerenberg ook nog de volgende argumenten. Allereerst wil men de voorzieningen laten meegroeien met de groei van de stad, zo schrijft hij aan de raad, en wil men actief ruimte bieden aan initiatieven ‘op het snijvlak tussen maatschappelijk en commercieel’.

Juist in dit pand met 7.500 m2 oppervlak ziet men mogelijkheden om een ‘aanzienlijke bijdrage te leveren aan een leefbare en aantrekkelijke binnenstad, met voldoende maatschappelijke voorzieningen’. Voorts is men erachter gekomen dat het pand op lange termijn financieel meer oplevert door losse jaarlijkse inkomsten uit verhuur dan bij eenmalige inkomsten door verkoop. Bovendien zou het bij verkoop meer moeten opleveren dan de huidige taxatiewaarde, wat weinig realistisch is. Verkoop zou dan uiteindelijk een negatief saldo opleveren.

Inmiddels is voor het pand een pandvisie opgesteld. Voor de maatschappelijke functies heeft men vooral de bovenverdiepingen, van de vroegere bibliotheek, in gedachten. Als zich hiervoor niet voldoende initiatieven melden, kan dit worden aangevuld met commerciële functies, waarbij men vooral denkt aan start- en scale-ups, laat de gemeente weten.

Voor de begane grond, ruwweg het oude Broese, heeft men wel in eerste instantie een commerciële functie in gedachten, een die goed aansluit bij het omliggend winkelgebied. Hierbij speculeert men in de opgestelde pandvisie ‘hardop’ over ‘een conceptstore met duurzame producten van onder andere Utrechtse makers’.

De meer maatschappelijke bovenverdiepingen moeten direct vanaf de begane grond toegankelijk zijn en de in ere te herstellen ‘oude galerij’ aan de binnenkant moet overal in het gebouw zichtbaar worden.

Voor het dak droomt men in het visiedocument van een ‘groen dakterras met indrukwekkend uitzicht over de stad’. Het pand als geheel moet ‘een visitekaartje voor Utrecht worden’, aldus de pandvisie, tevens goed in verbinding staand met het omliggende plein. Er wordt nog gewerkt aan een afwegingskader voor het beoordelen en aantrekken van geïnteresseerde partijen.