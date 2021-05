Geweldige opbrengst voor Voedselbank

Foto: Stichting Live on Nothing

Utrecht - Wekelijks worden ruim 1.400 mensen in Utrecht ondersteund door de Voedselbank, hiervan bestaat meer dan de helft uit kinderen. Speciaal voor deze groep heeft Stichting LON jong en oud aangespoord om complete spellen en speelgoed te doneren aan de kinderen van de Voedselbank in Utrecht.

Onder andere de Utrechtse Hockeyclub Fletiomare heeft zich fantastisch ingezet door (corona-proof) speelgoed in te zamelen ten gunste van dit doel. Onlangs zijn auto’s en bussen vol speelgoed afgeleverd bij Voedselbank Utrecht, waar door een aantal vrijwilligers alles is gesorteerd en klaargemaakt om uitgedeeld te worden.

Jan Zwarts, Voedselbank Utrecht: “We zorgen dat het terecht komt bij de kinderen die het nodig hebben, deelnemers van de Voedselbank en kledingbank en alle kinderen die buiten de boot vallen. We gaan er gewoon een tweede Sinterklaas van maken, bedankt alle donateurs”. Stichting Live on Nothing (LON) is opgericht met als doel: teruggeven aan de samenleving en het faciliteren in maatschappelijke betrokkenheid zonder interactie van geld of winstoogmerk.