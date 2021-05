Feestelijke eerste dag in nieuw schoolgebouw Jules Verne

Utrecht - De rode loper ligt uit. Jongste leerling Hugo en oudste Tuana drukken precies tegelijk op de rode knop. Confetti! De bijna 200 leerlingen van obs Jules Verne aan de Mariëndaalstraat in Ondiep juichen. Hun allereerste schooldag in hun nieuwe school is begonnen.

Vorig jaar bedachten de zeven groepen nieuwe groepsnamen die passen bij het verhaal van Jules Verne, zo zit Tuana zit in groep Alpinisten. Voor ieder kind is er taart en een cadeautje, een beker met het schoollogo. En elke groep krijgt een groot cadeau, Lego bijvoorbeeld.

Openbare basisschool Jules Verne bestaat 101 jaar en dit is het derde nieuwe gebouw in haar geschiedenis. Ook de peutergroep en de buitenschoolse opvang van KMN Kind & Co hebben hier een plek gekregen. Het is een duurzaam en energieneutraal gebouw dat ook alle toekomstige onderwijsveranderingen aankan, aldus de school.

Deze nieuwe school past bij het onderwijs dat op obs Jules Verne wordt gegeven, vertelt directeur Jessica Geldof. “We ontwikkelden en verdiepten onze onderwijsvisie tegelijk met de nieuwbouw. De stamgroepen hebben eigen ruimtes, er zijn leerpleinen en de indeling is heel flexibel doordat we alle tussenwanden kunnen openen.’’

“Alle kinderen leren bij ons zoveel mogelijk naar hun eigen onderwijsbehoefte en dat geeft veel mobiliteit in de school. Op obs Jules Verne zijn geen jaargroepen, waar alle kinderen dezelfde lessen van dezelfde leerkracht krijgen, maar stamgroepen, waarin kinderen hun dag beginnen. Voor instructies waaieren ze uit door de hele school, ze leren alles precies op het niveau dat ze nodig hebben. Het is onze overtuiging dat je zo nog beter onderwijs kunt geven. Want ook in Ondiep zien we de verschillen tussen kinderen groter worden. Bij de jongsten komen kinderen die al lezen en kinderen die nog maar weinig kleuterdingen kunnen. Ons onderwijs sluit goed aan bij deze situatie.’’

De centrale trap is aan de achterkant een ‘huisje’ en heeft aan de voorkant een ‘toneeltje’ waar kinderen op zitzakken rustig kunnen lezen. Alle vensterbanken zijn laag en diep en bieden zitgelegenheid. Alle kasten zijn ingebouwd en alle smartscreens (schoolborden) zijn verplaatsbaar. Het schoolplein is al volledig ingericht met een groot speelhuis en klimobjecten, een groene plantenhoek en een grote voetbalkooi. “Dit openbare speelplein is een mooie aanwinst voor Ondiep, want het is toegankelijk voor alle kinderen uit de wijk. Ook de kinderen die de Milli Görüsmoskee bezoeken, spelen er graag.”