Crowdfunding voor stadsboerderij

Utrecht - Stadsboerderij Griftsteede is een crowdfundingsactie gestart. Met de actie hoopt Utrecht Natuurlijk binnen een maand tijd een totaalbedrag van 4.000 euro op te halen voor de realisatie van een nieuwe en natuurlijke buitenverblijfplaats voor de konijnen en kippen.

Momenteel verblijven de konijnen en kippen in binnenhokken in de dierenstal van Stadsboerderij Griftsteede en komen ze tijdens openingstijden buiten, legt Utrecht Natuurlijk uit.

“Dit betekent dat de konijnen en kippen het ritme van de dierverzorgers volgen. Zo gaat iedere dag het licht om 17.30 uur uit en maken de konijnen dagelijks een reisje in een mand van het hok naar de wei en terug. Iets wat Utrecht Natuurlijk in de nabije toekomst graag anders ziet.”

Daarom is de grote wens ontstaan om een permanent buitenverblijf voor de kippen en konijnen te realiseren in een van de weides bij Stadsboerderij Griftsteede. Zo kunnen de dieren in een meer natuurlijke omgeving en ritme leven en maken de bezoekers op een speelse manier kennis met de dieren, aldus Utrecht Natuurlijk. Een student van de HKU heeft het ontwerp voor de nieuwe konijnenheuvel gemaakt en helpt bij de realisatie.

Nog dit voorjaar hoopt Griftsteede te starten met de bouw. Maar voordat het zover is, wordt er nog gezocht naar fondsen, handjes, materialen en donaties om het plan te realiseren. Meedoen aan de crowdfundingsactie middels een donatie kan via https://voorjestadsie.nl/nl/initiatives/activities/details/funding/255/konijnenheuvel-griftsteede.

Mensen die 5 euro of meer doneren kunnen een kop koffie of ijsje afhalen bij de koffiehoek op Griftsteede. Mensen die 25 euro of meer doneren krijgen een lot waarmee ze kans maken op mooie prijzen. Tevens zijn ze onder het genot van een hapje en een drankje, als eregast welkom bij het openingsfeest van de nieuwe konijnenheuvel in juni. Tijdens het openingsfeest worden drie prijzen verloot onder diegenen met een lot.

Maak kans op een spannende overnachting op de konijnenweide tijdens de Buurtcamping (weekend van 17/18 juli), loop een ochtend of middag mee met een van onze dierverzorgers of win een verrassingspakket vol ecologische en lokale producten. Utrecht Natuurlijk hoopt binnen een maand tijd een totaalbedrag van 4.000 euro op te halen voor de realisatie van een nieuwe en natuurlijke buitenverblijfplaats voor de konijnen en kippen.

Meer informatie over doneren op de site: https://voorjestadsie.nl/nl/initiatives/activities/details/funding/255/konijnenheuvel-griftsteede.