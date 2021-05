Onderwijs eist een ‘schoon’ pensioen

Utrecht - Fossielvrij Hoger Onderwijs Utrecht - een actiegroep vertegenwoordigd door zes Utrechtse hoger onderwijsinstellingen - is een campagne en petitie gestart tegen pensioenfonds ABP. De groep studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers eist dat ABP stopt met het financieren van de klimaatcrisis door miljarden aan pensioengelden van docenten en ambtenaren te investeren in fossiele energie.

Door Bert Nijenhuis

“Omdat we niet de mogelijkheid hebben voor een ander pensioenfonds te kiezen, zijn we gedwongen medeplichtig aan het verergeren van de klimaatcrisis, ontbossing en de afname van biodiversiteit”, vertelt Felix van Vugt, docent aan de Hogeschool Utrecht en woordvoerder van de actiegroep. “ABP zegt de investeringen in fossiele bedrijven te willen behouden om ze aan te zetten tot duurzamer gedrag. Uit de investeringsplannen blijkt echter dat alle fossiele bedrijven waar ABP aandelen in heeft, van plan zijn uit te breiden en meer broeikasgas uit te stoten. Dit is niet in overeenstemming met het klimaatakkoord van Parijs.”

Volgens Van Vugt heeft ABP beleggingen in honderden uiteenlopende olie-, kolen- en gasbedrijven. “Oliereuzen als Shell, Exxon, BP en Total. Bedrijven die kolenmijnen hebben, die boren in het kwetsbare Noordpoolgebied en het vervuilende schaliegas produceren. Om een klimaatcatastrofe te voorkomen, is het noodzakelijk de transitie te maken naar een duurzame energieopwekking. We moeten zo snel mogelijk naar een klimaatneutrale economie en daarin past geen fossiel energiegebruik. Ook de meerderheid van de ABP-deelnemers wil dat er duurzaam wordt geïnvesteerd, dat staat zelfs op de website. Honderden hoogleraren en duizenden ambtenaren hebben zich hier eveneens voor uitgesproken.”

Als er puur vanuit economisch oogpunt wordt vastgehouden aan fossiele investeringen, is dat wat Van Vugt betreft volstrekt onlogisch. “Onderzoek heeft aangetoond dat beleggen in hernieuwbare energie juist een beter rendement oplevert. Door in de fossiele energiesector te blijven investeren, neemt ABP dus grote financiële risico’s met de bezittingen van haar pensioenhouders. Mijn vermoeden is dat het huidige bestuur nauwe persoonlijke banden heeft met de top van de fossiele bedrijven. Anders kan ik het anders gewoonweg niet verklaren.”

De door Fossielvrij Hoger Onderwijs Utrecht gestarte petitie is te vinden op abpfossielvrij.nl/utrecht. “Wij richten ons op ABP, maar zijn niet zo naïef om te denken dat daar gelijk naar ons wordt geluisterd”, benadrukt de woordvoerder “Daarom wenden wij ons vooral ook tot onze werkgevers, de directeuren van de onderwijsinstellingen. Zij kunnen veel meer gewicht in de schaal leggen door zich uit te spreken richting het bestuur van ABP. Wij vragen van onze werkgevers de moed om kleur te bekennen en te kiezen voor de toekomst van onze kinderen.”

Op vrijdag 25 juni volgt een landelijk actie, waarbij gedemonstreerd zal worden bij ABP-kantoren.