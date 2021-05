Rituals verhuist naar grotere winkel

Utrecht - In Hoog Catharijne verhuist Rituals van een unit van 131 m2 naar een nieuwe unit van 368 m2. De Premium Rituals store opent medio juni haar deuren.

