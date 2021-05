Controle sportvissers in Utrecht

Utrecht - Op initiatief van de Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging (AUHV) zijn afgelopen weekend BOA’s langs de Utrechtse wateren gegaan om te kijken of er volgens de regels wordt gevist.

Om te kunnen vissen is een VISpas nodig en aan deze pas zijn regels verbonden die onder ander het welzijn van vissen moeten borgen. Zo mag je in deze tijd van het jaar niet gericht op roofvis vissen omdat het paaitijd is.

‘Onze vereniging telt bijna 11.000 leden. De meeste sportvissers zijn natuurliefhebbers en gaan met grote zorg om met flora en fauna. Toch is het goed dat onze BOA’s regelmatig langs het water gaan om te kijken of er volgens de regels wordt gevist. We vinden het belangrijk dat sportvissers zorgvuldig met vis omgaan. De BOA’s van de gemeente hebben andere prioriteiten en daarom hebben we eigen BOA’s. Deze mensen zijn bevoegd om wanneer nodig Proces Verbaal op te maken’, aldus AUHV voorzitter Simon Dekker.

De BOA’s kijken ook of afval netjes wordt opgeruimd. In totaal zijn er 64 vissers gecontroleerd en hebben vier mensen een waarschuwing gekregen.