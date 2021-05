Logistieke oplossing bij renovatieproject Utrecht

Met de BouwHub in Utrecht biedt VolkerWessels Materieel & Logistiek (VWML) de oplossing voor de logistieke uitdagingen voor bouwers in de binnenstad.

Utrecht - Met de BouwHub in Utrecht biedt VolkerWessels Materieel & Logistiek (VWML) de oplossing voor de logistieke uitdagingen voor bouwers in de binnenstad. In samenwerking met woningcorporatie Bo-Ex en VolkerWessels-collega de Bonth van Hulten, renoveerde VWML 84 woningen in het centrum van Utrecht. Sebastian Hegeman: ‘Door het leveren van dagproductiepakketten kunnen we effectief en efficiënt bouwen, en halen we de drukte van het werkverkeer naar de rand van de stad’.

Een collectief van woningcorporatie Bo-Ex, de Bonth van Hulten en VWML renoveerde 84 woningen in het Utrechtse centrum. Een project waar het normaliter een komen en gaan van leveranciers is. Waar smalle stadsstraatjes worden gevuld met, op diesel aangedreven, tientonners. Resultaat: ongemak en overlast voor de omwonenden.

‘De BouwHub biedt hierin de oplossing’ aldus Sebastian Hegeman, bouwlogistiek coördinator bij VWML. ’Door een gestroomlijnde ketensamenwerking kan er op grote projecten in de binnenstad efficiënt en vooral duurzaam gewerkt worden. Hierdoor realiseerde de BouwHub al 69% minder ritten de stad in (hetgeen voor een flinke reductie van de stikstof uitstoot zorgt), groeide de beladingsgraad van 40% naar 90%, was er 68% minder CO2-uitstoot en steeg de arbeidsproductiviteit met 39%.’

Aan de rand van de stad leveren leveranciers materiaal af op een vaste locatie. Werknemers van de BouwHub stellen aan de hand van de zogenoemde ‘warme opname’, een dagelijkse indicatie van het benodigde materiaal op een project, een dagproductiepakket samen. Deze pakketten bevatten precies datgene wat volgens planning van de bouwer gemonteerd moet worden op de desbetreffende dag. Zo voorkom je dat de leverancier van het dak zich op een project meldt, nog voordat de vloer is gelegd.

VWML kan de dagproductiepakketten vervolgens emissieloos leveren op het project. Deze zogenoemde ‘Last Mile’ is mogelijk door het gebruik van 100% elektrisch transport. De vrachtbussen rijden in de autoluwe uren van de dag richting de binnenstad. Na aflevering van de dagproductiepakketten stationeren de bussen zich op de BouwHub aan de groene stekker. Deze slimme logistiek is een succes gebleken bij het renovatieproject van 84 woningen in Utrecht.

Partners de Bonth van Hulten en woningcorporatie Bo-Ex zijn enthousiast over de samenwerking. Erik Buitenkamp, projectmanager Bo-Ex: ‘Vooral de overlast bij de omwonenden in de wijk is voor ons een belangrijke drijfveer om gebruik te maken van de BouwHub. De hoeveelheid transportbewegingen in de binnenstad worden hierdoor tot een minimum beperkt’. Daarnaast heeft Bo-Ex de missie om in de toekomst een CO2 neutraal woningaanbod te bieden, wat goed aan sluit op de duurzaamheidsambities van VolkerWessels.

De BouwHubDe BouwHub is een locatie aan de rand van de stad waar alle benodigde bouwmaterialen naar toe worden gebracht. Vanuit de BouwHub wordt het totale logistieke proces van de bouwketen (van leverancier tot bouwplaats) gemonitord en gecoördineerd. De leveranciers worden zonder wachttijden gelost, de leveringen worden geconsolideerd tot dagproductiepakketten en worden op de meest slimme manier naar de bouwprojecten in de binnensteden vervoerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van open data.

Op de BouwHub worden ook producten geprefabriceerd. Tevens dient de BouwHub als parkeerplaats van waaruit de bouwplaats medewerkers emissieloos naar de bouwplaats worden gebracht. Werknemers kunnen direct aan de slag aangezien alles bij hun werkplek al klaar staat. De BouwHub huisvest daarnaast de concepten TalentHub en Circulaire Hub. Hier worden restmaterialen verwerkt tot circulaire materieelstukken.