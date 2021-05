Bevrijdingsconcert met Patricio Wang en Ensemble

Utrecht - Vorig jaar wegens corona afgebroken presenteert Dutch Delta Sounds in 2021 het vervolg van de concertserie Old Roots New Routes, met nieuwe cross-overs van musici die elders geworteld zijn en hier nieuwe wegen in slaan. Tijdens deze derde editie maakt het publiek wederom kennis met uitzonderlijke semi-akoestische formaties en artiesten. De Chileens/Nederlandse componist, gitarist Patricio Wang m.m.v. schrijfster Marja Vuijsje treden op vrijdag 7 mei op vanuit TivoliVredeburg met een online-concert waar de thema’s verzet en bevrijding centraal staan.

Dit najaar krijgt de serie een vervolg met concerten door trio Reijseger Sylla Fraanje; het Syrische Mozaiek Ensemble ft. zangeres Mireille Bittar; Boi Akih ft. zangeres Monica Akihary; componist en de hindoestaanse singer-songwriter Raj Mohan en een afsluitend concert door Patricio Wang & Ensemble.

De musici zijn grotendeels geworteld in Afrika, Azië, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika. Met behoud van hun eigen muziektradities bloeiden ze hier op. In samenwerking met Nederlandse zielsverwanten slaan ze vanuit hun ‘old roots’ nieuwe wegen in.

Meer informatie: www.oldrootsnewroutes.nl.