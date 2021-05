Van Rossems in zevende reeks tóch te vinden in Utrecht

van rossems in zevende reeks toch te vinden in utrecht

Utrecht - De Van Rossems zijn terug met zes nieuwe afleveringen. Ze beginnen in de hoofdstad van Drenthe: Assen. De laatste aflevering, op zaterdag 12 juni, zijn Maarten, Sis en Vincent te vinden in Utrecht.

De Van Rossems zijn terug met zes nieuwe afleveringen. Ze bezoeken wederom zes steden en vertellen erover met veel kennis, zonder enige opsmuk én met gevoel voor humor. Maarten doet dat vanuit zijn specialiteit, geschiedenis, Sis als kunsthistorica en Vincent als expert op het gebied van architectuur.

Ze beginnen deze zevende reeks van Hier zijn de Van Rossems in Assen, ‘een stad waar je nog kan ademen’, aldus de Van Rossems. De afleveringen zijn elke zaterdag te zien van 8 mei tot en met 12 juni rond 20.30 uur op NPO2.

Voor het eerst verkennen Maarten, Sis en Vincent een woonplaats van één van hen. Bij de allereerste aflevering, in 2015, spraken ze af dat ze geen eigen woonplaatsen zouden aandoen. Maar ach, waarom zo strak in de leer? En dus sluiten de Van Rossems deze zevende serie af in Utrecht, waar Maarten al het grootste deel van zijn leven woont en Sis ruim twintig jaar lang domicilie hield.

Utrecht is een stad met veel schoonheid en af en toe een dissonant, vinden de Van Rossems. Zo kan Maarten nog boos worden om de Neudeflat: “Een misdaad!” Ernaast ligt het oude postkantoor, een prachtgebouw. Op het Domplein doet Vincent verslag van een felle architectenstrijd en bij het monumentale Paushuize vertelt Maarten het tragische verhaal van de Utrechtse Paus Adrianus. Een schilderij in Museum Catharijneconvent over de wellust prikkelt de zinnen, maar gelukkig weet Sis het academisch te duiden.

Maarten sluit de serie af met een exposé over de wonderlijke geschiedenis van de Maliebaan – als hij tenminste niet gestoord wordt door knetterende motorfietsen.

Aflevering één is op zaterdag 8 mei te zien en gaat over Assen. De tweede aflevering speelt zich af in Nijmegen. Daarna volgen Kampen, Apeldoorn, Schiedam en aflevering nummer zes gaat over Utrecht.

De afleveringen zijn van 8 mei tot en met 12 juni elke zaterdag te zien bij NPO2 rond 20.30 uur.