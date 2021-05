Wijk Rijnvliet: ruimte voor gezinnen

Utrecht - Aan de zuidwestelijke rand van Utrecht wordt gestaag doorgebouwd aan de eetbare woonwijk Rijnvliet. Een groene, kindvriendelijke wijk, rijk aan waterpartijen met een eigen voedselbos en een eigen school. Gelegen op een steenworp afstand van sportvelden, de Strijkviertelplas en de A2. En op maar 15 minuten fietsen van de Dom. Kort geleden startte de verkoop van 26 woningen en het enthousiasme is groot volgens projectontwikkelaar Van Wanrooij. “Het thema van de eetbare wijk voeren we door tot in het kleinste detail.”

“In een uur tijd hadden we al meer dan 200 aanmeldingen”, vertelt Sebastiaan Docters van Leeuwen van projectontwikkelaar Van Wanrooij. “Maar geen nood, voor eind 2022 realiseren we nog 289 woningen in Rijnvliet.” Het zuidelijk deel van de wijk en een deel van het midden staat inmiddels.

Dit jaar komen er 143 woningen in het westelijke deel van Rijnvliet bij, gevolgd door nog eens 146 woningen in het oostelijke deel. “Rijwoningen, tweekappers, vrijstaande woningen, maar ook een aantal levensloopbestendige woningen. Allemaal met een eigen tuin”, benadrukt Docters van Leeuwen. De woningen variëren in prijs van 450.000 tot bijna 900.000 euro vrij op naam. Rijnvliet wordt volgens de projectontwikkelaar ‘de eerste eetbare nieuwbouwwijk van Nederland’. Docters Van Leeuwen: “Het voelt er alsof je buiten woont, terwijl je huis toch echt in Utrecht staat.”

De wijk is ontworpen als een soort voedselbos, met veel groen in de openbare ruimte. Groen dat een voedingsbron is voor insecten en dieren, maar ook voor mensen. Het idee is dat kinderen zo in hun eigen buurt kennismaken met de eetbare natuur. Docters van Leeuwen: “Het thema van de eetbare wijk voeren we door tot in het kleinste detail. Zo integreren we speciale bijenstenen en nestkasten voor vogels en vleermuizen in de gevels en schoorstenen.” Sebastiaan Docters van Leeuwen: “Daarnaast staat in iedere straat wel iets eetbaars. Hagen met eetbare bessen bijvoorbeeld”.

De komende maanden blijft Van Wanrooij in Rijnvliet steeds nieuw aanbod in de markt brengen. Uit de aanmeldingen van de laatste keer blijkt wel dat je er snel bij moet zijn, aldus de projectontwikkelaar. “Daarom geven we mensen de mogelijkheid om zich vooraf al in te schrijven. Als je dat doet, krijg je voorrang bij de uiteindelijke toewijzing”, tipt Sebastiaan Docters van Leeuwen.

Uitgebreide informatie over Rijnvliet is te vinden op de website www.thuisinrijnvliet.nl. Op deze website staan ook de contactgegevens van de vier Utrechtse makelaars.