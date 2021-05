Utrecht krijgt werkplaats voor nieuwe ideeën: Vogelfrei

Utrecht - Als één procent van Nederland zijn of haar te gekke idee zou najagen, ziet onze wereld er volgens ondernemer Joris Roovers een stuk mooier uit. Daarom opent hij eind dit jaar ‘Vogelfrei Playground’: een werkplaats, speeltuin, event space én clubhuis voor nieuwe ideeën. Om open te kunnen moet hij eerst nog wel deze werkplaats bouwen in het Werkspoorgebied. En daarom lanceert hij zijn crowdfunding via CrowdAboutNow.

Iedereen heeft volgens Joris Roovers een ‘wat als?’-verhaal. Wat als ik voor mezelf begin? Wat als ik dat idee op dat bierviltje nu wel ga uitvoeren? Toch zijn er maar weinig mensen die er ook iets mee doen. Door een gebrek aan tijd, geld, lef of de juiste expertise. Met Vogelfrei wil hij daar verandering in brengen. Roovers: “Ik droom al jaren van een speeltuin voor nieuwe ideeën. Een plek waar mensen anders leren kijken, denken, durven en doen. Een plek waar je op je bek mag gaan en wordt geïnspireerd om je gut feeling te volgen. Waarom? Omdat nieuwe ideeën onze wereld kunnen veranderen; de manier waarop we wonen, eten, reizen en leven. En als we iets hebben geleerd afgelopen jaar, dan is dat hard nodig.”

Het kloppend hart van Vogelfrei wordt een multifunctionele werkplaats voor lezingen, exposities, events en trainingen. “We bieden mensen de ruimte, kennis, tools en het netwerk om hun ideeën écht van de grond te krijgen. Zo is er een incubator programma voor ondernemers, geven we workshops en trainingen voor idee-nieuwsgierige mensen en organiseren we ‘instuifavonden’ voor lokale initiatieven.”

Daarnaast wordt de hal beschikbaar gesteld voor mensen om te experimenteren of voor het bouwen van een prototype. En in samenwerking met partners worden er events georganiseerd over creativiteit, circulariteit, of nieuwe manieren van voedselverbouwing. Joris Roovers: “Tot nu toe was ik op zoek naar een geschikt pand, maar ik kon het niet vinden. En als je het niet kunt vinden, waarom dan niet zelf bouwen? Dat ga ik dus nu doen op een zelfbouwkavel bij de Havenloods In Utrecht.”

Het 350 vierkante meters tellende gebouw wordt voor tien jaar gebouwd aan de Nijverheidsweg in het Werkspoorgebied. Modulair, en zoveel mogelijk circulair. Om Vogelfrei echt te kunnen realiseren heeft Roovers nog 100.000 euro nodig.

Geïnteresseerden kunnen het project supporten via CrowdAboutNow. Meer informatie: crowdaboutnow.nl/campagnes/vogelfrei.