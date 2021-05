Bijzondere aanwinst Volksbuurtmuseum

Lysette Jansen, directeur van het museum, is enorm blij met de schenking, een prachtige aanvulling op de collectie.

Utrecht - Het Volksbuurtmuseum ontvangt een bijzondere schenking van Kunsthandel Marcel Gieling; een olieverfschilderij uit 1945 waarop de bevrijding van Utrecht op het Vredenburg wordt gevierd.

Het schilderij De bevrijding van Utrecht op het Vredenburg is geschilderd in 1945 door de Nederlandse schilder Arnoldus Oldenhave (1905-1997) en toont een kleurrijk Vredenburg vol met wapperende vlaggen en vaandels.

Arnoldus Oldenhave staat bekend om zijn pasteus geschilderde stadsgezichten van talloze binnen- en buitenlandse steden. Zijn werk is opgenomen in diverse musea en particuliere collecties en nu dus ook in de collectie van het Volksbuurtmuseum.

Ter gelegenheid van de viering van 75 jaar bevrijding besloot Kunsthandelaar Marcel Gieling het schilderij te schenken aan het Volksbuurtmuseum. Echter door de corona-maatregelen kon de officiële overdracht pas deze week plaatsvinden. “Met Bevrijdingsdag in het vooruitzicht krijgt het schilderij een mooie plek in de ontvangstruimte van het museum, waar het vanaf de heropening te bezichtigen is.”

Meer informatie over het Volksbuurtmusuem is te vinden op de website: volksbuurtmuseum.nl.