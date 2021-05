Foto’s maken met drone: nieuwe passie

Utrecht - Tijdens de corona-pandemie is gemeentelijk archeoloog Herre Wynia foto’s en filmpjes gaan maken met een drone. Hij heeft onder meer foto’s gemaakt van het Domplein vanuit vogelperspectief en een bijzondere kijk op de torenspits met stadspatroon Sint Maarten. “Nu kunnen we zelf archeologische vlakken en cultuurhistorische objecten en structuren prachtig vastleggen.”

Sinds april vorig jaar heeft gemeentelijk archeoloog Herre Wynia een nieuwe hobby. Al mag je het van hem ook wel een nieuwe passie noemen. Hij fietst door de stad met een koffertje met daarin een drone. “Het biedt je de mogelijkheid om filmpjes en foto’s te maken vanuit het perspectief van een vogel.”

Vroeger maakten ze bij de afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht ook weleens luchtfoto’s, vertelt Wynia. “We huurden dan een vliegtuig met een fotograaf. Dat kostte veel geld. Later hebben we ook weleens een kleine zeppelin gevuld met helium gehuurd. Die moest worden vervoerd in een grote aanhangwagen. En voor bijzondere vondsten bij opgravingen kwam de brandweer met een ladderwagen of huurden we een grote hijskraan met een mandje. Dat was een hoop plannen en regelen. Nu staat de drone altijd klaar en kunnen we zelf archeologische vlakken en cultuurhistorische objecten en structuren prachtig vastleggen. De foto’s en filmpjes zijn vooralsnog voor intern gebruik.”

Daarnaast heeft Herre Wynia ook zelf een drone gekocht. “Het gaat om een DJI Mavic Mini 2. Die weegt 249 gram. Tot 250 gram mag je een drone, met inachtneming van de basisregels over hoogte, afstand en privacy, gewoon vrij gebruiken. Bij Erfgoed gebruiken we een zwaardere drone en daarvoor hebben we dan ook een examen af moeten leggen. We zijn nu officieel dronepiloot.”

Wynia maakt met zijn eigen drone niet alleen beelden van erfgoed. “Ik heb foto’s en filmpjes gemaakt voor de Facebookgroep van de Rivierenwijk tijdens de winter, het schaatsen op het Merwedekanaal en de Sint Gertrudiskerk. Ik heb zelfs de winter-fotowedstrijd gewonnen met foto’s van de Rivierenwijk bedekt met sneeuw. De prijs was erwtensoep met worst van de slager.”

Op deze site staan een aantal foto’s die Wynia heeft gemaakt van het Domplein. “Dat is de mooiste plek van Utrecht. Een aantal jaren geleden is de nieuwe bestrating aangelegd met de plattegrond van de Sint Salvatorkerk, de Heilige Kruiskapel, de contouren van de Domkerk en, met gele stenen, het Romeinse castellum. Ideaal om met een drone vast te leggen!” Voorlopig blijft Wynia nog wel foto’s en filmpjes maken met zijn drone. “Het is begonnen als een coronahobby, maar ik vind het nog steeds erg leuk.”

Meer foto’s zijn te zien op de website van de Historische Vereniging Oud-Utrecht: www.oud-utrecht.nl.