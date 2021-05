EKKO lanceert zesdelige podcast

Utrecht - In 2021 bestaat het Utrechtse poppodium EKKO 35 jaar, maar mogelijkheden om uitgebreid te feesten zijn er nog niet. Juist daarom kijkt EKKO vooruit: in een zesdelige podcastreeks vertellen twaalf gasten uit de muziekindustrie hoe poppodia zijn gekomen waar ze nu staan, welke veranderingen er gaande zijn en wat er volgens hen nog zou moeten veranderen om poppodia levensvatbaar te houden. Hoe ziet Het Poppodium van de Toekomst eruit?

De zesdelige reeks wordt gepresenteerd door Alfred van Luttikhuizen (ex-John Coffey, V2 Records) en Margriet Colenbrander (Into The Great Wide Open, Le Guess Who?, Eurosonic Noorderslag).

In elke aflevering ontvangen ze twee gasten uit de muziekindustrie, om samen verschillende onderwerpen te verkennen. De eerste aflevering verscheen afgelopen vrijdag op alle gangbare streamingdiensten.

Onder meer Johan Gijsen (Le Guess Who?), Veronique de Leon (Club WAS.), Sytse Wils (TivoliVredenburg), Marlies Timmermans (EKKO), Maurits Westerik (Best Kept Secret Festival, bewilder), Annelotte de Graaf (Amber Arcades), Janpier Brands (WORM), Axel van der Lugt (Doka) en Vincent Wijlhuizen (What You See Festival) schuiven aan. Zij wisselen persoonlijke verhalen af met toekomstvisies op verschillende onderwerpen.

Voormalig EKKO-programmeur Wils vertelt over de bezoeker die zich bij de garderobe volledig uitkleedde en de avond van zijn leven had. Toch wordt ook duidelijk dat er nog een lange weg te gaan is voor Het Poppodium van de Toekomst een veilige plek voor iedereen is.

De protestacties die in het verleden nodig waren om lokale overheden van EKKO’s bestaansrecht te overtuigen behoren tot het verleden, maar creativiteit en zelfredzaamheid blijken nog altijd op gespannen voet te leven met commercie en subsidiëring, stelt het poppodium.

Hoe is de wisselwerking tussen maatschappelijke verantwoordelijkheid en afhankelijkheid van subsidie? De ideeën over Het Poppodium van de Toekomst blijken sterk uiteen te lopen.

In de laatste aflevering betoogt WORM-directeur Janpier Brands dat poppodia (een verboden woord, als het aan hem ligt) zich op een dood spoor bevinden. Terwijl Maurits Westerik - die kijkt als festivaldirecteur én artiest - nog mogelijkheden ziet in de plekken waar hij ooit verliefd op werd, “zoals hier, in EKKO.”

EKKO maakte de podcast in samenwerking met De Podcast Jongens, drie jonge geluidstechnici die normaal gesproken werkzaam zijn in podia als EKKO, maar tijdens de coronacrisis een eigen podcastbureau oprichtten.

Meer informatie over het jubileum van EKKO is te vinden op de website ekko.nl.