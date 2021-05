Charley Atsma naar landelijke finale Nationale Voorleeswedstrijd

Utrecht - Charley Atsma van OBS Waterrijk heeft donderdag de provinciale finale van De Nationale Voorleeswedstrijd gewonnen. Op woensdag 26 mei zal Charley de provincie Utrecht vertegenwoordigen tijdens de feestelijke landelijke finale.

Als Charley wint mag zij zich een jaar lang De Nationale Voorleeskampioen noemen en is zij Kinderdirecteur 2021 van het Kinderboekenmuseum. Provinciaal voorleeskampioen Provinciaal voorleeskampioen word je niet zomaar. Charley heeft het in de voorrondes moeten opnemen tegen maar liefst tientallen kinderen uit de provincie. Eerst op haar eigen school, daarna in Utrechtse stedelijke finale, en vervolgens in Amersfoort tegen de andere stedelijke kampioenen. Daar las ze luid en duidelijk voor uit ‘Ik ben Vincent en ik ben niet bang’ van Enne Koens. Ze viel daarbij op door haar relaxte houding en inlevend vermogen.

De provinciale jury - Fatma Koser Kaya, wethouder Cultuur en Onderwijs Amersfoort, Jessica Jager, projectleider VoorleesExpress en Marthe Jongbloed, schrijver, theatermaker en docent - zei over Charley: “Tekstbeleving van Charley was enorm goed. Naast haar stem gebruikte ze haar mimiek en lijf om het verhaal te vertellen. Daarnaast heeft Charley een heel goed voorleesritme. Wat ook geweldig is, is dat Charley actief aan boekpromotie doet.”

Lies Pannevis van de Bibliotheek Eemland, die de provinciale finale organiseerde, hoopt net als Charley dat zíj op 26 mei tot nieuwe Nationale Voorleeskampioen wordt gekroond. Als de beker naar Utrecht komt is dat een hele eer: naast de beste voorlezer van Nederland mag de winnaar zich ook nog een jaar lang kinderdirecteur van het Kinderboekenmuseum noemen.

De landelijke finale van De Nationale Voorleeswedstrijd vindt plaats op woensdag 26 mei in TivoliVredenburg. Twaalf provinciale voorleeskampioenen strijden hier om de titel ‘Nationale Voorleeskampioen’. Er is een deskundige jury, een bijzondere presentatie en er wordt natuurlijk veel voorgelezen. Omdat er door corona geen bussen vol klasgenoten naar TivoliVredenburg kunnen komen, zal er ook een livestream zijn. Zo kunnen klasgenootjes, leraren en familie hun finalist toch aanmoedigen.

De Nationale Voorleeswedstrijd is een initiatief van Stichting Lezen in samenwerking met de bibliotheken. De betrokken organisaties willen met de wedstrijd een breed publiek laten zien dat voorlezen niet alleen belangrijk, maar vooral ook erg leuk is. Meer informatie via www.denationalevoorleeswedstrijd.nl.