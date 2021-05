Spookstudent kost Utrecht miljoenen

Utrecht - Utrecht telt zo’n tweeduizend studenten die wel in de stad wonen, maar er niet staan ingeschreven. Hierdoor loopt de gemeente miljoenen mis. Dit blijkt uit onderzoek dat het stadsbestuur deed naar zogenoemde spookstudenten, op initiatief van Student & Starter. Eva Oosters is raadslid voor deze partij en blij dat er actie wordt ondernomen, maar ze heeft twijfels over de invulling en uitkomst van het onderzoek. “Ik denk dat het echte aantal spookstudenten veel hoger ligt.”

Door Bert Nijenhuis

Voor de gemeente is het van belang om te weten wie er allemaal in de Domstad wonen, zodat er rekening gehouden kan worden met de inwoners. “Als je studenten niet in beeld hebt, verdwijnen ze in de stad”, vreest Oosters. “Daardoor loopt de gemeente veel geld mis, want voor elke duizend studenten betaalt het Rijk een miljoen euro. Spookstudenten benadelen zichzelf ook. Ze kunnen niet stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen en niet eens hun paspoort ophalen.”

De redenen voor een deel van de Utrechtse studenten - zeven procent meldt het onderzoek - om zich niet in te schrijven, zijn volgens het Student & Starter-raadslid uiteenlopend. “Sommigen weten het niet en worden er evenmin op geattendeerd. Anderen hebben praktische overwegingen. Zij vinden het bijvoorbeeld handig om de post bij hun ouders te ontvangen, of niet over te hoeven stappen op een andere huisarts. Er zijn echter ook studenten die zich niet kunnen of mogen inschrijven, vanwege onderverhuur of omdat hun verhuurder het niet wil hebben.”

Augustus vorig jaar startte de gemeente een digitale campagne om het aantal spookstudenten een halt toe te roepen. “De toon was prima”, vindt Oosters. “Maar ik betwijfel of de juiste middelen zijn ingezet om studenten te bereiken. Ik ken bijvoorbeeld weinig leeftijdsgenoten die Facebook nog gebruiken. Instagram en ook LinkedIn zijn veel effectiever. Verder had er veel meer gebruik gemaakt kunnen worden van netwerken in de stad, zoals onderwijsinstellingen, studentenverenigingen en sportclubs. De Uitweek was ook een prima gelegenheid geweest. Wij hebben voorgesteld nieuwe studenten met een welkomstpakket te attenderen op het belang van inschrijving. Helaas is daar niets mee gedaan.”

Wel stelde de gemeente een meldpunt in voor studenten die zich van hun verhuurder niet mogen inschrijven. “Ik moest gniffelen toen ik las dat zich hier drie personen hebben gemeld. Ik hoop dat ze nog een dak boven hun hoofd hebben. Het zou veel effectiever zijn de huurconstructie aan te pakken en het samenwonen vergunningsvrij te maken voor drie in plaats van twee personen. Tot dusver is dit voorstel altijd afgewezen omdat er voor geluidsoverlast wordt gevreesd.” Het college heeft vooralsnog aangegeven het eerdere onderzoek te herhalen en de campagne voort te zetten. “Wij gaan hier zeker vragen over stellen”, besluit Oosters. “Want er valt in de strijd tegen spookstudenten nog heel veel winst te behalen.”