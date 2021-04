Fietstunnel Locomotiefstraat wordt geplaatst

Utrecht - In opdracht van de gemeente bouwt ProRail met aannemer Hegeman een fietstunnel onder het spoor tussen de Locomotiefstraat en de 2e Daalsedijk. De tunnel is sinds september opgebouwd naast het spoor en wordt van vrijdag 30 april t/m dinsdag 4 mei onder het spoor geplaatst.

Vanaf vrijdag 30 april om 01.00 uur rijden er geen treinen meer tussen Utrecht CS en station Zuilen. De spoorrails worden verwijderd. De bovenleidingen en andere kabels en leidingen die langs het spoor in de spoordijk liggen, worden vrij gelegd. Vervolgens wordt de grond met graafmachines uit de spoordijk gegraven en afgevoerd.

Zodra er voldoende ruimte is in de spoordijk, wordt de tunnel in de spoordijk op zijn plaats gelegd. Daarna wordt de spoordijk weer opgevuld met grond. Als dit is gebeurd, kan alles weer worden opgebouwd. De spoorrails, de bovenleidingen en alle andere kabels en leidingen worden weer teruggelegd en getest.

Het doel is om het spoor zo snel mogelijk weer te kunnen gebruiken. Daarom wordt dag en nacht doorgewerkt. Als alles volgens planning verloopt, wordt het spoor op dinsdag 4 mei om 05.00 uur weer vrijgegeven.

De tunnel wordt een belangrijke verbinding tussen de buurten Cartesius en Wisselspoor. Hier worden de komende jaren duizenden woningen gebouwd. Bovendien verbetert de bereikbaarheid van het Werkspoorkwartier, de Amsterdamsestraatweg en het centrum van Utrecht. Ook voetgangers kunnen gebruik gaan maken van de fietstunnel.

Na het plaatsen van de tunnel, volgen de komende tijd nog diverse andere werkzaamheden, zoals het aanbrengen van bestrating, wegaansluitingen, technische installaties en verlichting. De tunnel moet eind 2021 klaar zijn, omdat dan de bouwwerkzaamheden van de woningen aan de kant van de Locomotiefstraat (in de Cartesiusdriehoek) beginnen. Vanwege deze bouwwerkzaamheden is het nog onduidelijk wanneer fietsers en voetgangers de tunnel daadwerkelijk kunnen gaan gebruiken.

Meer informatie is te vinden op www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/verkeersprojecten/locomotiefstraat-bouw-fietstunnel.