Foto’s van lezers: zo mooi is Utrecht!

Utrecht - Heeft u ook een foto gemaakt in Utrecht en wilt u die delen met de lezers van het Stadsblad? Stuur dan uw foto naar ons op en wellicht vindt u binnenkort uw foto terug in de krant!

Stuur uw foto naar redactie.sbu@dpgmedia.nl onder vermelding van ‘Lezersfoto’. Vermeld in ieder geval uw naam en waar de foto gemaakt is. En heeft u een mooie anekdote over de foto? Stuur deze dan mee. Het onderwerp van de foto mag overigens van alles zijn: het kan bijvoorbeeld een mooi doorkijkje zijn, uw favoriete plek in de stad, een natuurfoto of iets dat u is opgevallen.