Moestuin voor Overvechters

Utrecht - De Voedseltuin Overvecht is afgelopen week begonnen met de aanleg van 400 vierkante meter moestuin op het terrein van tuincentrum Steck. “Het wordt een aantrekkelijke plek waar Overvechters kunnen samenkomen, tuinieren en actief bezig zijn. Een deel van de opbrengst gaat naar de tuinders. De rest gaat onder meer naar De Noordertuin, de horecagelegenheid die binnenkort bij Steck zijn deuren opent.”

“Bij de Noordertuin maken ze er smakelijke gerechten van voor buurtbewoners, tuincentrumbezoekers en andere gasten die op het terras (of binnen) neerstrijken.” De moestuin bij Steck is de derde tuin van De Voedseltuin waar Overvechters gezamenlijk kunnen tuinieren. Het is een groot succes, aldus Steck. Coördinator Mark Verhoef: “We zijn heel blij met de nieuwe locatie. Een deel van onze tuinders gebruikt de tuinen om een stapje verder te kunnen zetten in de samenleving. Dat doen ze onder andere door nieuwe contacten te leggen.”

“Het is mooi dat we ons nu aansluiten bij zo’n dynamisch initiatief als Steck, waar zowel horeca als allerlei duurzame ondernemingen bij elkaar zitten. Ik verwacht dat we elkaar enorm gaan versterken.”

Alle werkzaamheden van stichting De Voedseltuin worden gefinancierd vanuit gemeentesubsidies, fondsen en sponsorbijdragen. Steck stelt de 400 vierkante meter voor de moestuin gratis ter beschikking voor de komende jaren. Ook sponsoren ze materialen, zaaigoed en de organisatie. Op maandagmiddag, en vanaf mei ook donderdagochtend, is Mark Verhoef aanwezig om de tuinders te begeleiden bij het zaaien, wieden en ander onderhoud.

De eigenaar van Steck is Bob Scherrenberg van Overvecht Vastgoed. Hij werkte al vaker samen met de Voedseltuin. Voor hem is de aanleg van de tuin een logische optelsom: “Een eetbare tuin die tegelijkertijd een ontmoetingsplek is voor de wijk: dat past precies bij de toekomstplannen van Steck als stadsoase.”

Duurzaam

“We willen vooral het lokale en duurzame benadrukken. Daar zijn we nog lang niet, maar de moestuin is weer een stap in de goede richting. We hopen dat de tuinders zich heel erg thuis voelen hier.” Komende weken worden planten gezaaid en fruitstruiken geplant.

Intussen wordt er in het tuincentrum nog flink getimmerd aan de inrichting van De Noordertuin, die straks met zijn terras grenst aan de moestuin. Het is de bedoeling dat het tuincafé opent in de loop van mei, als de coronamaatregelen het toelaten. "Hopelijk zijn de eerste groentes dan al klaar om geoogst te worden", aldus Steck.

Volgens Steck is het de bedoeling dat er in de toekomst ook workshops en lezingen worden gegeven en dat er voor kinderen een natuurspeeltuin wordt aangelegd. “Woon je in Overvecht en lijkt het je leuk om mee te helpen aan de Voedseltuin? Stuur dan een mailtje aan info@voedseltuinovervecht.nl.”

Meer informatie over Steck is te vinden op de website: www.steckutrecht.nl.