ZIMIHC Kunstroute trekt door Overvecht

"Veel mensen missen kunst en theater. Daarom is ZIMIHC in maart gestart met de coronaproof Kunstroutes."

Utrecht - In de wijk Overvecht is er vanaf afgelopen week een kunstroute te lopen en te fietsen: de ZIMIHC Kunstroute. Een gezonde wandeling dwars door Overvecht langs gedichten, gevestigde kunstwerken in de openbare ruimte en tijdelijke tentoonstellingen van kunst van wijkbewoners.

Bekijk de foto’s van Robin Reems, luister naar klassieke muziek en speur in de parken naar beelden. “Veel mensen missen kunst, theater en een bezoekje aan het museum. Daarom is ZIMIHC in maart gestart met de coronaproof Kunstroutes.”

Na Zuilen en Wittevrouwen trekt de ZIMIHC Kunstroute nu ook door de wijk Overvecht. “Met behulp van de gratis izi TRAVEL app bekijk je Overvecht door heel andere ogen. Wandel je gezond en geniet tegelijkertijd van een coronaproof uitje.”

Kies tussen twee routes: een Overvecht Noordroute en een Overvecht Zuidroute. “Loop bijvoorbeeld het rondje vanaf ZIMIHC theater Stefanus, door Park de Gagel en over de Klopvaart. Met onder andere dichtkunst van Susana en de muziek van Jermain Bridgewater. Of volg de rondwandeling door Overvecht Zuid vanaf Station Overvecht. Hier kom je langs muurschilderingen, bekijk je de foto’s van Rick Rindersma en kom je de Camera Obscura tegen.

“Extra leuk: bij CoffeeMania op Station Overvecht krijg je op vertoon van de app 20 procent korting op een drankje of een koek. Neem een koptelefoon mee, want dichter Menno Smit vertelt je alles wat je wilt weten over het kunstwerk waar je voor staat.”

De route is tot 7 juni te lopen via de app. Er zijn papieren routes te vinden bij ZIMIHC theater Stefanus en CoffeeMania. In de parken mag helaas niet gefietst worden. Kijk voor alle informatie op: www.zimihc.nl/agenda/zimihc-kunstroutede-wijk-in.