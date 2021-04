Energiebesparing provinciehuis

Utrecht - De provincie wil een actieve bijdrage leveren aan energiebesparing en aan de opwekking van duurzame energie. Er worden zonnepanelen geplaatst op het dak van het Huis van de Provincie. Daarnaast wordt de verlichting in vervangen door LED-verlichting.

Met deze maatregelen zal het Huis voor de Provincie naar verwachting 302.000 kWh/jaar besparen en 225.000kWh/jaar opwekken. Gedeputeerde Robert Strijk: “Als wij als provincie aan inwoners vragen hun huis te verduurzamen en als we eisen stellen aan bedrijven, dan moeten we wel het goede voorbeeld geven en onze eigen organisatie verduurzamen waar dat kan”. De provincie heeft als doel dat het provinciale vastgoed in 2035 energieneutraal is, en dat de provinciale organisatie in 2040 energieneutraal is.

“Energie besparen vraagt soms om duidelijke keuzes, gedragsveranderingen en investeringen. Daarnaast willen we medeoverheden en andere partners inspireren en ondersteunen bij de verduurzaming van hun bedrijfsvoering”, aldus gedeputeerde Strijk.

Voor de uitvoering van maatregelen ter verduurzaming van het provinciaal vastgoed in 2020 en 2021 is 1,3 miljoen euro beschikbaar gesteld (begroting 2021). Van het budget resteert op dit moment 920.000 euro, aldus de provincie. Met de maatregelen wordt naar verwachting jaarlijks ruim 60.000 euro bespaard.