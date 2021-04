Rondje Mario: romantische wandeling in lente

Utrecht - “Zelfs in de lente is er door corona weinig om samen te doen. Toch is er een oplossing voor al dat thuiszitten: een date of gezellig dagje met een Rondje Mario, een nieuw Utrechts initiatief. Het leukste uitje in de stad waarbij daters en koppels elkaar nóg beter leren kennen.”

Met Rondje Mario maak je een romantische wandeling door Utrecht aan de hand van een tasje met een kaart en envelopjes met bijzondere vragen over de stad, persoonlijke vragen en diverse andere uitdagingen. “En dat doe je ‘old school’ zonder telefoon voor een onvergetelijke dag met gesprekken en gelach. Hopelijk met vlinders in de buik: van Utrecht en van je date of partner. Voor de dorst onderweg zijn een paar heerlijke biertjes inbegrepen. Hiervoor werkt Rondje Mario samen met de Utrechtse brouwerij Maximus.”

Marloes van Rondje Mario: “Mensen zijn het bankhangen zat en willen erop uit: daarom is Rondje Mario in het leven geroepen. Lekker samen buiten op pad met een tasje vol liefde en heerlijke biertjes! Door kaartjes met persoonlijke vragen en truth-or-dares stel je vragen die je normaal nooit zou stellen aan je date of partner. Het doel? Elkaar nog beter leren kennen en de liefde tussen elkaar vergroten!” Tom van Rondje Mario: “Ook na de huidige lockdown denken we dat Rondje Mario een begrip in Utrecht blijft: het bevat alle ingrediënten voor een geslaagde dag in de stad.” Meer informatie via de site: www.rondjemario.nl.