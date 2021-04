Mascha meest positieve Nederlander

Utrecht - Om positiviteit meer aandacht te geven, is twee jaar geleden de BID Positivity Award in het leven geroepen. In totaal zijn er meer dan 30.000 stemmen uitgebracht in de verschillende categorieën van de BID Positivity Awards. De vakjury heeft uit de provinciewinnaars de landelijke winnaars verkozen. Mascha Struijk uit Utrecht kreeg de meeste stemmen in de provincie Utrecht en is door de vakjury ook verkozen tot meest positieve Nederlander.

Met een website, boek, podcast en trainingen genaamd ‘Professional vanuit je hart’ werkt de Utrechtse Mascha Struijk aan haar missie om de jeugdzorg liefdevoller en gelijkwaardiger te maken door professionals (meer) vanuit hun hart te laten werken. In de categorie bedrijven is Thuis Uit Eten winnaar van de provincie geworden. De volledige eindstand is te bekijken via www.bidawards.nl/eindstand..

In de categorie meest positieve bekende Nederlander gaat de award naar Bibian Mentel en Edwin Spee. Het publiek en de jury besloten unaniem dat de prijs dit jaar naar de recent overleden snowboardkampioene Bibian Mentel en haar man Edwin Spee moest gaan.

In de categorie meest positieve bedrijf of non-profit organisatie sleepte Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) de landelijke award in de wacht. De komst van het coronavirus zorgde ervoor dat de horeca van de een op andere dag de deuren moest sluiten en ondernemers en hun personeel thuis kwamen te zitten. SVH besloot haar leermiddelen en lesmethodes gratis aan te bieden, waardoor thuiszittend horecapersoneel zo kon werken aan eigen hun vaardigheden en positiviteit in de branche werd gestimuleerd.

Drie andere inspiratiebronnen hebben de aanmoedigingsprijzen van de vakjury gewonnen. Dit zijn Akif Andal uit Amsterdam, Soufiane Elazizi uit Breda en de architect van de Palaverbox, Eric van Pelt uit Croimvort. De jury bestaat uit Ali-B, Arko van Brakel, Gerard van den Broek, Dorine Burmanje, Joop Drechsel, Souad El Markhous, Arno Nienhuis, Herman Zondag, Bart de Vries, en Ralph van Hessen.

De Big Improvement Day (BID) is in 2008 door Ralph van Hessen geïnitieerd vanuit de behoefte om positieve ontwikkelingen in Nederland te belichten en verder te brengen. Sindsdien komt de top van Nederland ieder jaar op de derde dinsdag van januari samen voor de meest positieve dag van het jaar.

Met deze omschrijving konden awards voor personen en bedrijven die positiviteit in Nederland stimuleren niet uitblijven. In 2019 werden de eerste BID Positivity Awards uitgereikt aan de meest positieve bekende Nederlander, meest positieve onbekende Nederlander en meest positieve bedrijf of non-profitorganisatie.