Poppodium viert 35-jarig jubileum

Utrecht - Poppodium EKKO in Utrecht viert in 2021 haar 35-jarig jubileum. Om deze speciale gebeurtenis in tijden van pandemie toch alvast te kunnen vieren met zo min mogelijk beperkingen, lanceerde het poppodium afgelopen week virtuele concerten die iedereen in Utrecht individueel en op gepaste afstand kan zien. Deze concerten zijn te zien via QR-codes, verspreid op posters en vlaggen door de hele stad.

Aan dit project werkten verschillende bands en dj’s uit Utrecht en omstreken mee: la loye, EUT, Paceshifters, SiNNiWAVi, Figgie, Daan Doeleman en Shug La Sheeda. Ook Queer in Wonderland x Utrecht Ballroom Scene schudden de stad op met speciale 360-graden performances.

“EKKO programmeert onverminderd popcultuur op basis van actualiteit en maatschappelijk belang met een divers en breed pallet aan muziek en popcultuur, zowel aan de Bemuurde Weerd als op verschillende locaties in de stad.”

Ook scout en begeleidt EKKO een talentvolle, nieuwe generatie makers uit Utrecht en ontwikkelt/co-produceert het podium met hen de meest uitdagende concepten van het moment. Daarbij worden nieuwe perspectieven en verbindingen actief opgezocht. “EKKO laat zich daarbij voeden door jonge creatieven, aanstaande topprofessionals en, uiteraard, met een grote groep vrijwilligers aan haar basis. De crossmediale jubileumcampagne geeft antwoord op de vraag Waar is EKKO?, net als de nog volgende campagne-onderdelen en activiteiten die verspreid over het jaar in de stad en binnen verschillende communities te zien zullen zijn.”

Naast het startschot met een interactieve lanceringscampagne, wordt het jubileum gevierd met bijzondere projecten en programmering. Ruimte om uitgebreid te feesten met elkaar is er vooralsnog niet, dus wordt er gestart met de zesdelige podcastserie ‘Het Poppodium van de Toekomst’. Hierin onderzoeken presentatoren Alfred van Luttikhuizen (ex-John Coffey, V2 Records) en Margriet Colenbrander (Into The Great Wide Open, Le Guess Who?, Eurosonic Noorderslag) samen met verschillende gasten uit de Nederlandse popwereld hoe poppodia - en ook clubs - gekomen zijn waar ze nu staan. Het Poppodium van de Toekomst is vervaardigd in samenwerking met De Podcast Jongens, een groep getalenteerde geluidstechnici die werkzaam zijn voor EKKO en in tijden van lockdown een nieuwe uitdaging zijn aangegaan.

Een ander jubileum-onderdeel wordt een residentieproject, waarbij we artiesten uit het EKKO-archief koppelen aan artiesten van nu. Gedurende 2021 zullen deze bijzondere samenwerkingen resulteren in uniek muzikaal materiaal.

EKKO is volop aan het werk om later dit jaar met meer speciaal jubileumprogramma te komen waarin de grenzen van disciplines, nieuwe communities en bijzondere samenwerkingen worden opgezocht.

Ook is er een dj-leerlijn gestart waarbij EKKO een nieuwe aanwas van dj-talent opleidt onder begeleiding van ervaren mentoren.