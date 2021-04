Gemengde gevoelens versoepelingen

Het Centraal Museum blijft voorlopig nog gesloten, maar het terras van het Museumcafé is weer open. Jacqueline Rutten: “Nu alles weer in bloei staat, is de tuin op zijn mooist en een oase in de stad.” Foto: Jan Kees Steenman

Utrecht - Vanaf woensdag 28 april is de avondklok geschrapt, mogen terrassen en winkels onder voorwaarden open en zijn thuis en op begrafenissen meer bezoekers toegestaan. Het besluit van het kabinet om de coronamaatregelen te versoepelen, heeft veel losgemaakt. Terwijl de horeca staat te popelen om terrasbezoekers te ontvangen, vrezen ziekenhuizen een nog grotere druk op de zorg.

Door Bert Nijenhuis

“Het aantal coronapatiënten op de IC en in de kliniek is nog steeds hoog”, bevestigt Joris Prinssen van het UMC Utrecht. “Het werken op deze afdelingen is extra zwaar omdat het personeel er om besmettingen te voorkomen, moet werken in beschermende kleding. Het ziekteverzuim is hoog doordat de zorgmedewerkers al zo’n lange periode zwaar worden belast.”

Prinssen noemt de versoepelingen een strikt politieke keuze. “Onze mensen hopen natuurlijk ook dat de druk naar beneden gaat. Zij willen zelf ook graag winkelen en op een terras zitten. Maar hun realiteit is dat ze elke dag maximale inzet moeten leveren om een code zwart te voorkomen. Het aantal IC-bedden reikt niet tot in de hemel. Uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit blijkt dat slechts 63 procent van de ziekenhuizen de kritiek planbare zorg kan leveren. Dat betekent langere wachtlijsten en ook dat sommige patiënten minder goed geholpen kunnen worden. Hopelijk gaat de druk afnemen, zodat ook mensen die al meerdere keren voor een operatie zijn afgebeld spoedig aan de beurt komen.”

Het toenemende aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames is ook Serge Veenendaal, eigenaar van het Utrechse café Klein Berlijn, niet ontgaan. “Het lijkt me daarom niet meer dan logisch dat we binnen nog niet open gaan. Naar het openen van ons terras hebben we halsreikend uitgezien. Buiten hebben we de mogelijkheid om de anderhalvemetermaatregel goed na te leven. Hopelijk kunnen we gaandeweg weer meer gasten verwelkomen.”

Bij het Centraal Museum in Utrecht is met gemengde gevoelens gereageerd op de versoepelingen. “Het is heel erg jammer dat het museum zelf gesloten moet blijven”, vindt hoofd Publiek & Informatie Jacqueline Rutten. “Vooral omdat we vanwege de getroffen maatregelen een droomlocatie zijn. Zo is er een nieuwe garderobe en maken we gebruik van tijdsblokken en schermen. Het liefst gaan we morgen open, maar we vestigen onze hoop op 26 mei. We zijn uiteraard erg blij dat ons terras weer open mag. Nu alles in bloei staat, is de museumtuin op zijn mooist en een oase in de stad.”

Wanneer er verdere versoepelingen doorgevoerd kunnen worden, hangt grotendeels af van het vaccinatieprogramma. “Dat is de sleutel”, zegt UMC-woordvoerder Joris Prinssen. “Hoe sneller Nederland gevaccineerd is, hoe beter. Wij leveren zelf een bijdrage met het inenten van huisartsen en kwetsbare patiënten. Daarnaast willen we snel meer vaccins voor medewerkers, want we hebben slechts een deel kunnen vaccineren.”