Amazing Oriental opent vestiging op Utrecht Centraal

Utrecht - Amazing Oriental opent op woensdag 28 april om 10.00 uur zijn tweede Utrecht vestiging in Hoog Catharijne, tegenover de Mediamarkt. Het is de eerste supermarkt van Amazing Oriental in een stationsgebied. De eerste zeven dagen geeft deze nieuwe winkel per dag honderd goodiebags weg, gevuld met Aziatische lekkernijen. Ook kondigt Amazing Oriental meerdere openingsaanbiedingen aan.





De vestiging in Hoog Catharijne is de 23e supermarkt van Amazing Oriental in Nederland. De winkel aan het Gildenkwartier 175B is gevestigd in het winkelcentrum van Hoog Catharijne. Met een winkeloppervlakte van circa duizend vierkante meter, met uitgebreide vis- en vleesafdelingen, is deze vestiging veel groter dan de andere Utrechtse winkel, aan de Amsterdamse Straatweg 297.





Amazing Oriental Hoog Catharijne heeft ook een eigen food corner, ‘Amazing Taste’ met een uitgebreid menu van verse Aziatische snacks (van risolles, bara tot roti-rolls), belegde broodjes en verse maaltijden uit de Chinese, Indische en Surinaamse keuken. Om mee te nemen of, zodra dat weer mogelijk is, ter plaatse op te eten.

De uitstraling van de supermarkt in Hoog Catharijne sluit aan op de nieuwe, moderne look van het winkelcentrum. En volgens de supermarktketen is deze tweede vestiging hard nodig om alle liefhebbers van de Aziatische keuken in Utrecht goed te bedienen. “Mensen uit de stad kunnen voor hun Aziatische boodschappen nu alleen nog naar de Amsterdamsestraatweg”, zegt Liza Poon, marketingdirecteur van Amazing Oriental. “Daar moeten ze vaak buiten in de rij staan. Dat is nu niet meer nodig. Natuurlijk is deze nieuwe winkel in het stationsgebied ook ideaal voor alle reizigers die nog even boodschappen willen doen, een maaltijd mee naar huis willen nemen of trek hebben in een lekkere verse snack.”





Amazing Oriental Hoog Catharijne wil met zijn ruime en veelzijdige assortiment van authentieke Aziatische smaken graag de zintuigen van bezoekers prikkelen. “De grootste verrassing voor veel nieuwe klanten is de ongekende variatie aan groenten, vis en vlees”, aldus Poon. “Verder verwachten we vooral de jongere reizigers blij te verrassen met de uitgebreide keuze aan nieuwe, trendy producten uit bijvoorbeeld de Japanse en Koreaanse keuken. Mensen die onze winkels nog niet kennen, wil ik graag meegeven dat Aziatisch koken niet ingewikkelder is of langer duurt dan het bereiden van een Hollandse pot. Wij helpen daar ook graag bij door (online) de juiste ingrediënten en overzichtelijke recepten voor te schotelen. Op die manier maken we het klaarmaken van oosterse gerechten zo makkelijk mogelijk.”