Utrechts crowdfundingplatform CrowdAboutNow viert 10-jarig jubileum

Utrecht - Het in Utrecht gevestigde crowdfundingplatform CrowdAboutNow bestaat tien jaar. Bijna duizend ondernemers hebben via het platform hun plannen gefinancierd en er is ruim 57 miljoen euro opgehaald door 80 duizend investeerders.

Om het tienjarig bestaan te vieren heeft CrowdAboutNow drie Utrechtse ondernemers die hun plannen via het platform hebben gefinancierd geïnterviewd. Hierin delen zij hun ervaringen en geven ze advies aan startende ondernemers. Ook heeft CrowdAboutNow in samenwerking met de Utrechtse brouwerij Eleven en Brouwerij Frontaal uit Breda een eigen bier gebrouwen dat ‘Doorpakker’ heet en vanaf woensdag 28 april bij lokale slijterijen en Brouwerij Eleven in Utrecht te verkrijgen is.

Na een eerste pilot in 2010 waarin een kleine groep ondernemers ieder 5.000 euro ophaalde via de betaversie van het platform, was de lancering van CrowdAboutNow in april 2011 een feit. Utrechter Mark Laagewaard en zijn compagnon Folkert Foppema zijn de oprichters. “We zijn CrowdAboutNow begonnen omdat we merkten dat institutionele financiers op hele andere waarden selecteren dan mensen die dicht bij een onderneming staan. In de kredietcrisis waar we toen middenin zaten waren banken heel voorzichtig in het financieren van kleine ondernemers, we wilden ondernemers die wel een betrokken achterban hadden de mogelijkheid bieden met deze groep hun plannen te financieren,” aldus Laagewaard.

In Utrecht heeft het platform meer dan honderd ondernemers gefinancierd, waaronder ondernemer Victor Stukker van Petit restaurant Héron. Om het restaurant te openen haalde hij in 2016 samen met 123 investeerders financiering op. CrowdAboutNow is ter gelegenheid van het tienjarige jubileum langsgegaan om te vragen hoe het nu met Victor is en wat zijn advies is voor de startende ondernemers. “Wij hebben voor crowdfunding gekozen omdat we hierdoor onafhankelijk konden ondernemen mét lokale investeerders, zo konden we met een mooie achterban van start. Die mooie schare aan vaste gasten en dat we continu in ontwikkeling zijn, maakt dat Héron zo’n succes is,” vertelt Stukker. “Mijn advies voor de ondernemer van de toekomst is om je plan van tevoren te testen met een pop-up en om je plannen er na enkele maanden nog eens bij te pakken. Als startende ondernemer sta je heel erg open voor kritiek, maar je moet je missie en je roots niet verloochenen.”

In samenwerking met de Utrechtse brouwerij Eleven en Brouwerij Frontaal uit Breda, die beide via crowdfunding hun brouwerij hebben gefinancierd, heeft CrowdAboutNow een bier gebrouwen dat ‘Doorpakker’ heet. “Doorpakker is een ode aan de bevlogen onafhankelijke ondernemers waarmee we samenwerken, zoals Victor van Héron, die de afgelopen jaren zowel in goede als slechte tijden plannen doorontwikkeld hebben en doorgezet hebben, samen met een betrokken achterban. We kijken er naar uit om de aankomende tien jaar met nog meer ondernemers mooie plannen te realiseren”, aldus Laagewaard.