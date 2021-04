Inzameling gestart voor Boots for Africa

De inzameling voor Boots for Africa is gestart.

Utrecht - De wereldwijde liefdadigheidsorganisatie Boots for Africa is recent een inzamelingsactie in Utrecht begonnen voor kansarme kinderen en jongeren in Afrika. Doel: voor de zomerstop duizend paar sportschoenen inzamelen via lokale sportclubs. Speciaal op Koningsdag kunnen mensen hun oude, nog bruikbare voetbal- en hockeyschoenen afgeven op het adres Albert Neuhuijsstraat 31 in Utrecht.

Vanaf het moment van oprichting in 2006 hebben 38.695 jonge sporters in 10 Afrikaanse landen een paar schoenen mogen ontvangen. Zo kan er op de meest ruige ondergronden worden gesport. Daarnaast vinden ook andere sportspullen hun weg naar het continent. Er wordt momenteel ingezameld in Australië, Engeland, Ierland, Italië, Nederland en Zuid-Afrika.

Lukas en Denise ten Berge zijn de initiatiefnemers van de lokale schoeneninzameling in Utrecht. Denise: “We waren thuis de kasten van onze jongens aan het opruimen en daar rolden zes paar voetbalschoenen uit. Toen zijn we op internet gaan zoeken naar een goede bestemming. Al snel kwamen we in contact met het internationale team van Boots for Africa en werd een inzamelpunt in Utrecht een feit”.

Lukas: “We bouwen verder op het solide fundament dat Boots for Africa in enkele jaren heeft opgebouwd. Er is een betrouwbaar netwerk van vrijwilligers in Afrika, een website met een internationale Facebookpagina, en er zijn contacten met een logistieke partner voor het transport. We hebben zelf een Nederlandstalige Instagram account geopend zodat mensen de inzameling kunnen volgen”.

Denise: “Er zijn via een mailing dertig voetbal- en hockeyclubs benaderd in Utrecht en omgeving en we hopen natuurlijk dat ze mee gaan doen. Naast de schoenen hebben we ook enkele grote kliko’s nodig, die we graag op clubs zouden willen neerzetten. En voor duizend paar schoenen hebben we minstens 85 verhuisdozen nodig. Die worden na de actie in een container naar Zuid-Afrika verscheept. Ons contact daar regelt een eerlijke verspreiding.”

Lukas: “Op dit moment hebben we één grote kliko in het clubhuis van Kampong staan. Na drie dagen kregen we al een berichtje dat we deze konden legen. We hebben nu al 60 paar voetbal- en hockeyschoenen in alle mogelijke maten. De eerste dozen staan al gevuld in de opslag. Een mooie start voor deze actie!” Lukas: “Het is leuk om te zien dat ook kinderen op eigen initiatief mee willen doen. Het mooie is dat we geen geld vragen maar spullen die je niet meer nodig hebt. Gewoon recyclen”. Denise vult aan: “Het is fijn dat je juist in deze tijd een jonge generatie die het moeilijk heeft kunt steunen. Zodra de zomerstop ingaat hopen we nog meer binnen te krijgen. We kijken natuurlijk uit naar het moment dat de “Utrechtse schoenen” worden uitgedeeld!”

Sportclubs die mee willen inzamelen kunnen zich melden bij Lukas en Denise ten Berge: netherlands@bootsforafrica.org. En speciaal op Koningsdag kunnen mensen hun hockey- en voetbalschoenen aan de deur afgeven op Albert Neuhuijsstraat 31 in Utrecht. Meer informatie is te vinden op www.bootsforafrica.org of via de instagrampagina (@bootsforafrica_nl).