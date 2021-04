Route langs kunstwerken EXtuin op Koningsdag

Utrecht - EXtuin, het nieuwste project van Stichting EX, telt inmiddels vijftien kunstwerken. “Speciaal voor Koningsdag vieren wij dat met een speciale wandel- of fietsroute. Struin je normaal graag langs de vrijmarkt? Kom kijken bij parels van werken in Utrechtse tuinen.”

Stichting EX biedt een leuk alternatief deze Koningsdag. “Struin langs Utrechtse tuinen, op zoek naar parels van kunstwerken gemaakt door talentvolle, opkomende kunstenaars.” EXbunker en EXboot houden al maandenlang noodgedwongen hun deuren gesloten, maar dat betekent niet dat er geen kunst te zien is. Stichting EX wil voorkomen dat het podium van beginnende kunstenaars ontnomen wordt en maakt daarom hun kunst zichtbaar aan een groot, breed en belangrijk publiek: de wandelende Utrechter.

Inmiddels exposeren vijftien talentvolle Utrechtse kunstenaars in een Utrechtse wijk. Elke kunstenaar krijgt een eigen tuin in een eigen wijk, en vult dat in op diens eigen manier. De verscheidenheid in werken is daardoor heel groot geworden: van poëtische videokunst in de bruisende Utrechtse Voorstraat (Romy Claus en Sytske Nijp) tot een stalen kunstwerk dat reageert op wind en zon in het pittoreske Vleuten (Edwin Schulte).

Het Wilhelminapark trakteert je op een bioscoopervaring (Twan Bracco Gartner en Jonathan Straatman) en in de Petemoederslaan vind je een variëteit aan gewoven sculpturen (Leonie de Bruin). Iedere wandelende kunstliefhebber, jong en oud, wordt bediend.

Om het voor het publiek nog wat makkelijker te maken, heeft Stichting EX nu ook een wandel- of fietsroute uitgestippeld langs de kunstwerken. Kies voor een bescheiden wandeling door je eigen wijk of voor de volledige route langs alle EXtuinen. In totaal zijn er vijftien werken van opkomende kunstenaars in EXtuinen, dat van Ernest Bessems, Edwin Schulte, Annebel Vernooij, Marie-Line Kercret, Zsa Zsa Tuffy, Britte Koolen, Dorothe Arts, Hannah Goedhart, Leonie de Bruin, Denise Kehoe, Froukje van de Weg, Romy Claus & Sytske Nijp, Twan Bracco Gartner & Jonathan Straatman en Ruben Arents. Informatie: http://www.stichtingex.nl.