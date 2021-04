BUNK Utrecht wint prestigieuze HOSCAR

Utrecht - De Utrechtse vestiging van BUNK Hotels wint een prestigieuze HOSCAR, de Oscars voor de hostelwereld georganiseerd door Hostelworld, het belangrijkste boekingsplatform voor de hostelwereld. BUNK wint in de categorie Extraordinary Innovation van meer dan 17.900 hostels over de hele wereld met meer dan 20.000 wereldwijde stemmen.

Het is de 19e keer dat de HOSCARs worden uitgereikt. De internationale jury kijkt naar hostels in de top 129 landen en top 100 steden en weegt de meest uiteenlopende criteria mee. Zoals het gemiddelde cijfer die de gasten geven aan de ervaring (BUNK krijgt een 9,4!) maar ook aan veiligheid, prijs-kwaliteitverhouding, locatie, sfeer, personeel, netheid en faciliteiten. Alles wordt in overweging genomen.

De jury noemt BUNK vernieuwend met de geslagen brug tussen luxe hotel en hostel. De luxe van een hotel voor de prijs van een hostel. Maar er vallen nog meer bewonderende woorden voor het hotel gevestigd in de voormalige Westerkerk in Utrecht. Dit waren hun woorden: “Nou reisdiscipelen, we hebben ons spirituele thuis gevonden en het is... BUNK Utrecht. Ooit een kerk, nu een van de knapste hostels die we ooit gezien hebben. Meer dan dat, hun ethos is ook goed. In hun hele concept hebben ze de sociale rol die kerken vroeger speelden meegenomen en streven ernaar dat hun hostels het ‘kloppend hart van de gemeenschap’ zijn. Hoe, vraag je? Kijk maar eens naar hun Artist-in-Residence programma, hun co-working spaces, expositieruimte en non-profit opnamestudio waar internationale artiesten muziek en podcasts maken. Ze doen dit alles terwijl ze ervoor zorgen dat de historische schoonheid van de gebouwen behouden blijft, gerecyclede materialen worden gebruikt, en eventuele aanpassingen kunnen worden teruggedraaid.”

Unieke verdiende eer

Nadat een vakjury een selectie van hostels in 7 categorieën heeft bepaald, was het aan de hostel community om de winnaar te kiezen. Meer dan 20,000 mensen wereldwijd stemden op BUNK. Dat we deze belangrijke prijs juist nu mogen ontvangen, is echt zo ontzettend geweldig,” zegt Joachim de Looij, Managing Director. “We hebben zo moeten knokken in deze periode die voor de volledige hospitality-branche een donkere en moeilijke periode was, en is. We hebben onze stinkende best gedaan om het onze gasten naar de zin te maken. Dat we op deze manier hun dank terugkrijgen, dat zegt wat. In de basis van ons concept staat de verwondering centraal. Wij zijn blij verwonderd dat we deze prijs hebben gewonnen. Het is de bevestiging dat hoe wij onze gasten verwelkomen en onze twee vestigingen in Utrecht en Amsterdam hebben ingericht een gevoelige snaar raakt. Dat blijven we ons als Bunkers keihard voor inzetten.”