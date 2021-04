Longfonds zoekt collectanten in Wittevrouwen en Zeeheldenbuurt

Utrecht - Het Longfonds is op zoek naar mensen die willen collecteren in Wittevrouwen en de Zeeheldenbuurt. In de week van 17 t/m 22 mei 2021 gaan tienduizenden collectanten op pad voor Longfonds. De collecte staat dit jaar in het teken van de gezondheid en bescherming van jonge longen.

Samen halen ze zo veel mogelijk geld op voor baanbrekend onderzoek naar astma bij kinderen. “En dat is heel hard nodig. Want astma is de grootste chronische kinderziekte van Nederland. Wist je dat astma de meest voorkomende chronische kinderziekte is van Nederland? En dat elke dag opnieuw zeven kinderen stikbenauwd in het ziekenhuis belanden? Dat mogen we niet accepteren. Daarom is Longfonds vastbesloten jonge longen beter te beschermen en astma bij kinderen te voorkomen.”

Daar kunnen ze alle hulp bij gebruiken. Geef je op als (digitaal) collectant via longfonds.nl/collecte.