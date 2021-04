Vrije plakplaatsen in Leidsche Rijn

Utrecht - In stadsdeel Leidsche Rijn zijn sinds enkele weken vier vrije plakplaatsen in de openbare ruimte gerealiseerd. Raadslid Ellen Bijsterbosch (D66), die in de raad voor uitbreiding van het aantal plaatsen had gepleit, plakte vrijdag de eerste poster op de zuil aan het Berlijnplein. De andere plakzuilen staan verspreid door het stadsdeel: op het Muziekplein (Terwijde), aan de Eerste Oosterparklaan (Parkwijk) en bij de Dafne Schippersbrug. De plakplaatsen zijn gerealiseerd door een samenwerking tussen Leidsche Rijn Marketing en Gemeente Utrecht en zijn vooral bedoeld voor uitingen van culturele en maatschappelijke initiatieven.

Leidsche Rijn Marketing had het realiseren van deze plakzuilen al lange tijd op de agenda staan in de werkgroep Communicatie, waar Cultuur19 en Podium Hoge Woerd onderdeel van zijn. In nauwe samenwerking met Gemeente Utrecht is dit nu gelukt. Op de vrije plakplaatsen kunnen politieke, culturele of maatschappelijke posters opgehangen worden in het kader van de vrijheid van meningsuiting. Dit mag gratis en zonder toestemming. Deze plakplaatsen zijn nadrukkelijk niet bedoeld voor commerciële reclame en daarmee in het bijzonder voor kleinschalige organisaties en lokale initiatieven.

Tot voor kort was er geen enkele vrije plakplaats in Leidsche Rijn en daarmee waren de mogelijkheden voor het promoten van kleinschalige, lokale activiteiten beperkt. In het algemeen wordt een norm gevolgd van één openbare plakplaats per 10.000 inwoners. Met de vier nieuwe plakplaatsen wordt hier nu grotendeels in voorzien in het stadsdeel met ruim 90.000 inwoners.

De plakzuilen hebben een uniek ontwerp en zijn afgeleid van de huisstijl van Leidsche Rijn Marketing. De kroon van cortenstaal bovenop de zuil geeft het een robuuste, stoere uitstraling die past bij het karakter van de wijk. Deze kroon is gerealiseerd door het Uitvindersgilde uit Utrecht. De zuilen zijn beplakt met een wikkel gedrukt door Secrass Grafisch uit Vleuten, die de parels uit de wijk zichtbaar maakt en zorgt voor levendigheid in de wijk. Over deze wikkel mag vanaf nu naar hartelust geplakt worden.

Op https://www.ontdek-leidscherijn.nl/contact/ is een kaart met de 4 locaties van de vrije plakplaatsen te vinden.