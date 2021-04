Ruimteproblemen door zelfrijdende auto’s

Utrecht - Het lukt Utrecht te groeien als stad zonder dat het autoverkeer in de komende 20 jaar toeneemt. Dat stelde de gemeente Utrecht afgelopen week op een raadsinformatiebijeenkomst over mobiliteit, waarbij men zich beriep op modellen gebaseerd op enquêtegegevens.

Door Paul Hustinx

De groei vertaalt zich alleen in verhoogd ov- en fietsgebruik, stelden ze. Mede hierdoor verwacht men grote delen van de stad gemakkelijk als 30 km-zone voor autoverkeer te kunnen inrichten. In eventuele toekomstige zelfrijdende auto’s, die men overigens niet voor 2045 of zelfs 2085 op grote schaal verwacht, ziet men niet echt een oplossing voor mobiliteitsproblemen in vergelijking met de situatie met de nu rondrijdende auto’s. Men voorziet om twee redenen extra problemen met zelfrijdende auto’s.

Zonder gericht beleid zullen er meer van gaan rijden omdat er geen rijbewijs meer nodig is en er dus meer categorieën mensen gebruik van kunnen maken, ook ouderen en kinderen, en omdat zulke wagens ook zonder chauffeur naar een bepaalde plek toe te loodsen zijn om iets te laten ophalen of afleveren.

Het heeft dan ook de voorkeur de stad niet in te richten op massaal gebruik ervan, aldus een gemeentelijk verkeerskundige. In de stad kiest men liever voor ‘actief en groen’ dan voor overvolle wegen met zelfrijdende auto’s.