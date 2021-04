Kunstenaar: verzot op zee en de Munt

Utrecht - Vogelhuisjes aan de gevel, schilderspalet als naamplaatje, bankjes en bloemenperken rond gemeentelijke bomen, met bloemen gevulde melkbussen, krukjes van boomstammen én talloze schilderijen en posters voor het raam. Het kan niet missen als je op bezoek komt bij beeldend kunstenaar Anneke van der Lende: hier, aan de Pieter Bothstraat, hartje Lombok, wordt ‘kunst bedreven’. En dat doet ze. Al negen jaar.

Door Jan van Stipriaan Luïscius

Water, luchten, strand- en zeezichten, bollenvelden, portretten. Het allerliefst werkt Anneke van der Lende buiten. Weidse gezichten, dáár gaat ze voor. Die weidse gezichten kunnen ook in de stad zijn. “Negen jaar ben ik nu bezig en heb 162 schilderijen verkocht. Daar ben ik ontzettend trots op.”

Water, of het nou zoet is of zout, bekoort haar tot in het diepste van haar ziel. “Ik hou er van’’, zegt de kunstenares, “daarom ben ik geen echte stadsschilder, want die schildert voornamelijk gebouwen. De reflecties van het water, de beweeglijkheid – die boeien mij.’’

Net als fraaie luchten. “Als ik ’s avonds op de bank zit en ik zie mooie wolkenpartijen, dan loop ik naar de Munt. Een prachtige plek.’’

Het laatste jaar heeft Anneke van der Lende (48) nauwelijks meer geschilderd op een van haar favoriete Utrechtse stekkies. “Zodra het kan, sta ik er weer. Ik hoop dat het lelijke hekwerk dan weg is. Ik denk dat de mensen mij – ik had vaak een rode broek aan – kennen.’’

Ze maakte daar vele tafereeltjes, waarop je de woonboten ziet liggen en de strook, waar in de zomer veel recreanten vertoeven. “Ook de andere kant van de brug is mooi om vast te leggen.’’ Voorlopig echter geen buitenwerk. “Mensen zijn nieuwsgierig. Staan dan heel dichtbij. Dat vind ik een risico.’’ De kunstenares begon als industrieel ontwerpster en schilderde als hobby. Zo droeg ze bij aan het ontwerpen van winkelconcepten voor grote bedrijven als AH, Etos en Hema. Ze vond haar werk echter te statisch. Toen Anneke bij een reorganisatie moest verkassen legde ze zich toe op schilderkunst en volgde cursussen (portretschilderen, naakten en schilderen op locatie). “Die borsten en billen geloofde ik na een tijdje wel.’’

Het meest senang voelt Anneke zich aan zee. Daar waar ze ook heeft gewoond en waaraan ze haar hart voor altijd heeft verpand.

Luchten, ze kan er lyrisch van worden. Ze is een groot bewonderaarster van de wolkenpartijen zoals Jan Hendrik Weissenbruch van de Haagse School die schilderde. Schilderijen waarop strand- en zeezichten het onderwerp vormen, noemt de Utrechtse Vitamine Zee. “Daar word ik zo blij van. Ik hou zo ontzettend van het strand en de wisselende schakeringen van de wolken. Je vraagt je misschien af waarom ik midden in de stad woon? Voor de liefde. Gelukkig heb ik nog oppashuizen aan de kust.’’

Overigens is haar liefde inmiddels vertrokken en is Anneke in de Domstad gebleven. Anneke van der Lende schildert ook in opdracht. Bijvoorbeeld voor mensen die uit Utrecht vertrekken en goeie herinneringen aan de stad hebben. “Ik heb bijvoorbeeld een aandenken geschilderd van een huis in de J.P. Coenstraat van een mooi balkon. Ook in opdracht een schilderij van het Merwedekanaal, vanaf de Munt.’’

Portretten in opdracht doet ze ook. Werk van Anneke van der Lende is te zien in het Parkhuis, J.P. Coenstraat 5 (bij Molenpark). Verder bij Freefall in de Twijnstraat 53. www.annekevanderlende.com www.facebook.com/anneke.vanderlende.