‘Utrecht is stuk schoner’

Utrecht - Vrijwilligers van het Regioteam Utrecht van het WNF hebben begin april hun beste beentje voor gezet en Utrecht en omgeving weer een stuk schoner gemaakt tijdens ‘Clean Up Saturday’. “Met een vuilniszak en prikker hebben zij wederom een heleboel plastic zakjes, flesjes, glas, mondkapjes en ander afval verzameld.”

‘Clean up Saturday’ is een initiatief van het WNF Utrecht. “Door de huidige coronacrisis zitten veel mensen binnen. Daarom bestaat extra behoefte aan frisse lucht en een wandeling in de natuur. Helaas laten mensen tijdens de wandeling door de natuur veel afval achter en dat veroorzaakt schade aan de natuur en de dieren. De vrijwilligers van het WNF willen dat voorkomen en trekken er iedere eerste zaterdag van de maand op uit om in verschillende Utrechtse wijken en natuurgebieden zwerfafval op te ruimen.”

Ook helpen om de mooie Utrechtse omgeving schoon te houden? “Iedereen is van harte welkom. Zaterdag 1 mei is de volgende ‘Clean up Saturday’. Op de Facebookpagina WWF Regioteam Utrecht kun je je aanmelden. Ook is daar vinden waar de vrijwilligers die dag aan het prikken zijn.” Foto: WNF Regioteam Utrecht