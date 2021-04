Spoorwegmuseum drie dagen open voor museumkaarthouders

Utrecht - Het Spoorwegmuseum opent van 23 tot en met 25 april zijn deuren voor museumkaarthouders. Het museum doet mee aan een pilot waarbij bezitters van een Museumkaart een kaart kunnen reserveren en met een negatieve sneltest het museum mogen bezoeken. Reserveren kan binnenkort via museum.nl.

Bezoekers die aan deze pilot meedoen hebben een primeur, zij krijgen een preview van de nieuwe tentoonstelling Spoor van Verbeelding over 150 jaar spoorwegaffiches in Nederland. Daarnaast zijn alle onderdelen van het museum geopend en gelden de gangbare coronavoorschriften.

Dat het Spoorwegmuseum veilig en verantwoord open kan, blijkt uit de ervaringen van vorig jaar, stelt het museum. De huidige pilot is onderdeel van het plan waarmee het ministerie van OCW de inzet wil onderzoeken van sneltesten in de culturele sector. Doelen zijn het testen van de infrastructuur rondom sneltesten en cultuurbezoek, en te ontdekken hoe dit bezoekers bevalt. Zo wordt zichtbaarder of sneltesten kan helpen het maatschappelijk leven weer op gang te brengen. Er doen 17 musea mee, wie een tijdvak op museum.nl reserveert ontvangt een link voor een gratis sneltest. Directeur Nicole Kuppens is erg blij met de pilot: “Het voelt als een feestje ondanks dat het slechts drie dagen zijn. We hadden de nieuwe tentoonstelling Spoor van Verbeelding al eerder willen openen, het is mooi dat museumkaarthouders deze nu al kunnen zien.”

De tentoonstelling Spoor van Verbeelding in het Spoorwegmuseum toont ruim 100 prachtige Nederlandse spoorwegaffiches van vroeger tot nu. Centraal staat de vraag hoe reizigers met beeld werden verleid om de trein te nemen. De fraaie en kleurrijke affiches laten niet alleen de geschiedenis van het reizen per spoor zien, maar ook de ontwikkeling van ontwerpstijlen.

De tentoonstelling is samengesteld door verzamelaar en publicist Arjan den Boer. De affiches komen uit de omvangrijke collectie van het Spoorwegmuseum, uit de verzameling van de samensteller en van enkele musea en archieven in binnen- en buitenland. Sommige zijn nooit eerder geëxposeerd of komen, gevoelig als de originele steendrukken zijn voor licht, sinds lange tijd weer uit de lades van het depot. Daaronder zijn ook zeldzame exemplaren van de Franse Art Deco-grootmeester A.M. Cassandre en NS-ontwerper Jan Rodrigo. Kinderen kunnen zich uitleven in het Atelier van Verbeelding, waar ze met een aantal tips uit de tentoonstelling hun eigen affiche kunnen ontwerpen.