Vrijwilligers WNF geven gastles bij Petje Af

Utrecht - Twee vrijwilligers van het Regioteam Utrecht van het WNF waren onlangs te gast bij Petje Af in Kanaleneiland om een gastles gegeven over plastic.

Petje Af is een organisatie die kinderen met ongelijke ontwikkelingskansen de mogelijkheid biedt om hun talenten en capaciteiten te ontdekken en daarnaast te ontdekken wat ze daar later allemaal mee kunnen doen. Gedurende 28 zondagen per jaar, verdeeld over zeven blokken van vier weken, komen zij in aanraking met inspirerende rolmodellen en doen zij ideeën op met als doel deuren te openen die anders voor hen gesloten blijven. Dit keer was het de beurt aan het WNF om de kinderen te inspireren.

Tijdens de twee uur durende les werden de kinderen door de vrijwilligers van het WNF meegenomen in hoe kwetsbaar de wereld is en welke invloed het gebruik van plastic hier op heeft. Hierbij werden foto’s en filmpjes getoond, maar er werd ook een ‘Petje op, Petje af’-quiz gespeeld. “Daaruit bleek dat de kinderen zich al heel bewust zijn van hoe kwetsbaar onze planeet is. De kinderen zien steeds vaker en op meer plekken in de wijk afval en ook zij beschouwen dat als een probleem. Ze willen graag meehelpen om het zwerfafval op te ruimen.”