Kees de Ruiter (85) brengt kinderboek uit

Een droom is uitgekomen voor Kees de Ruiter. Zijn boek Ome Kees vertelt over Liene is verschenen. Foto: Håkon Akkerman

Utrecht - Jarenlang lag het verhaal bij Utrechter Kees de Ruiter (85) op de plank. Maar om het in boekvorm te krijgen, dat bleek niet eenvoudig. Inmiddels is zijn droom uitgekomen: zijn boek Ome Kees vertelt over Liene is verschenen.

Er waren illustraties nodig, want een kinderboek zonder plaatjes is lang zo leuk niet. Helaas bezit Kees de Ruiter geen tekentalent.

Hij kreeg hulp van verschillende tekenaars. Maar de een na de ander haakte af door domme pech in hun leven of wegens tijdgebrek. En toen kwam corona. Voor veel mensen betekenden de maatregelen tegen het virus een streep door vele plannen en bezigheden. Maar voor Kees de Ruiter uit Lunetten bood dit dé gelegenheid.

Toen zijn vriend Adri Henninga noodgedwongen moest stoppen met het volgen van schilderlessen, besloot die de tijd nuttig te besteden door thuis voor Kees te gaan tekenen. Kees de Ruiter: “Adri leverde in korte tijd de vele leuke muizentekeningen. En zo werd onlangs een compleet kinderboek geboren”.

Het kinderboek Ome Kees vertelt over Liene is het debuut van Kees de Ruiter als auteur en van Adri Henninga als illustrator.